Petorica prijatelja otišla su na festival, samo dvojica su se vratila. Podijelili su svoje iskustvo

Petorica bliskih prijatelja iz Izraela - Guy Azar, Moshe Saadyan, Ben Hasid, Raz Mordechai i Or Moshe - zajedno su ovog vikenda prisustvovala glazbenom festivalu Supernova, održanom blizu granice Izraela i Gaze. Oko 3000 ljudi okupilo se kako bi slavilo "prijateljstvo, ljubav i beskrajnu slobodu", no njih najmanje 260 poginulo je kada je Hamas napao rano u subotu ujutro. Ben je ubijen, vjeruje se da je Guy uzet kao zarobljenik u Gazu te potom ubijen, a Moshe se i dalje vodi kao nestao. Samo su Or i Raz preživjeli i stigli kući. Njihovu potresnu priču, kao i uznemirujući video bijega koji je snimio jedan od mladića, podijelio je Daily Mail.

"Mogla je to biti jedna od najboljih noći u našim životima. Festivalu smo se veselili mjesecima – odlična glazba i ples usred prekrasne pustinje. Što može biti bolje? Petorica najboljih prijatelja, puni života. Oko 6.30 ujutro glazba je naglo prestala. Iz zvučnika su se čuli glasovi koji su nam govorili da odmah odemo. U 7.30 ujutro, policajci su iznenada povikali da svi požure u svoje automobile. Uočeni su prvi teroristi koji su se približavali s oružjem uperenim izravno u gomilu. Iznad naših glava mogli smo čuti tutnjavu raketa.

VEZANI ČLANCI:

Kad smo ušli u auto, shvatili smo očiti problem - 3000 ljudi pokušavalo je odjednom otići istom cestom. Promet se gotovo odmah zaustavio. Ljudi su ostavljali svoje automobile i krenuli u pustinju. Neki su trčali, prestravljeni. I mi smo odlučili izaći iz auta. Zvuk projektila i daleka pucnjava su se pojačali, ali nitko nije znao kamo krenuti pa smo se vratili do auta i polako vozili dalje. Stigli smo do policijskog automobila koji je blokirao put. Ljudi su počeli vrištati. Pucnjava je zvučala glasnije, bliže. Odmah ispred policijske blokade zaustavio se crni kombi pun terorista koji su otvorili vatru. Policija je uzvratila. Sve se dogodilo u sekundi. Prestravljeni da ćemo biti uhvaćeni u unakrsnoj vatri, izašli smo iz auta. Nas smo dvojica uspjeli ostali zajedno, Guya, Moshea i Bena nije bilo nigdje. Meci su dolazili sve bliže i bliže, jureći pored naših nogu i ruku. Zatim smo vidjeli prizor koji nikada nećemo zaboraviti - teroristi, deseci njih, pucali su i trčali ravno prema nama. Bježali smo, ne osvrćući se", navode mladići.

U panici su se razdvojili, a Raz priča kako je potrčao natrag prema mjestu festivala. "Čuo sam teroriste iza sebe pa sam se sakrio iza hladnjaka. Nekoliko sekundi kasnije, u bar je ušao naoružani muškarac. Pucao je na hladnjak svojom strojnicom nekoliko minuta. Nekim čudom, nisam pogođen i napadač je otišao - pretpostavljajući da sam mrtav. Zatim sam otpuzao prema otvorenom polju i pronašao Ora". Zajedno su potrčali u zaklon i sklonili se s još 15-ak ljudi pored trojice policajaca.

VIDEO Tisuće mladih bježi pred napadom naoružanih napadača na pustinjskom raveu u Izraelu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Teroristi su napredovali, bacajući još granata dok je policija uzvraćala vatru. Bili smo uvjereni da ćemo umrijeti. Policija je vikala: 'Ponestaje nam streljiva, trebamo pojačanje'. Sve što smo mogli je ležati i čekati. Na kraju, srećom, pucnjava se smanjila, ali smo i dalje morali ostati na mjestu. Na kraju smo čekali tri i pol sata dok konačno nije stiglo pojačanje Izraelskih obrambenih snaga da nas evakuira. I dok smo ulazili u vozilo za evakuaciju, našli smo se pod još većom paljbom. Bezbrojna tijela ležala su na cesti. Odveli su nas u policijsku postaju u obližnjem gradu Ofakimu. Autobusi su odatle vozili preživjele, ali mi smo ostali, nadajući se da će Guy, Moshe i Ben stići iza nas. Bili smo prisiljeni otići ne saznavši njihovu sudbinu", ispričali su te potom kazali što su kasnije saznali:

"Benovo tijelo pronađeno je u pustinji. Guyeva obitelj kasno u srijedu čula je da ga vjerojatno drže kao taoca, negdje u Gazi. U četvrtak im je stigla potresna vijest da je i on vjerojatno ubijen. Što se tiče Moshea, nemamo vijesti. Ono čemu smo svjedočili ovaj vikend bilo je nezamislivo, neizrecivo zlo. Mi smo samo dvoje od milijuna Izraelaca koji trpe ovaj napad".

GALERIJA Izrael izveo napad na Gazu