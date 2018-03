Sporiji rast BDP-a i u 2019.

Ekonomski institut Zagreb revidirao je prognozu rasta domaće ekonomije i zbog usporavanja aktivnosti gospodarstva u posljednjem kvartalu, oporavka uvoza te neizvjesnostima vezanima uz proces restrukturiranja Agrokora najavljuje da će BDP u ovoj godini rasti 2,7 posto, dok će iduće godine rast biti i sporiji – 2,6 posto.

Gotovo dvije trećine rasta, kažu u EIZ-u, donijet će rast domaće potražnje, ali on će ujedno donijeti negativne efekte na domaće gospodarstvo jer će uvoz rasti brže od izvoza. I dalje ćemo svoj novac trošiti na proizvode stranih ekonomija pa će neto doprinos u 2018. i 2019. godini biti negativan za oko jedan posto BDP-a. Zahvaljujući poreznoj reformi i povećanju braniteljskih mirovina potrošnja bi mogla rasti i do 3,1 posto u tekućoj godini, no efekt nižeg poreza na dohodak ispuhat će se već u idućoj godini pa će i rast osobne potrošnje usporiti.

Više bi mogla trošiti i država ohrabrena dobrim punjenjem proračuna, međutim ako se smanji opća stopa PDV-a i ako se provede obećanje rezanja parafiskalnih nameta, morat će usporiti i državna potrošnja već u proračunu 2019. Ove godine proračun opće države mogao bi biti u suficitu od 0,2 posto, a u 2019. čak i 0,5 posto. Ipak, prijetnju stabilnost javnih financija predstavljaju moguće obveze iz budućih sudskih sporova vezanih uz Agrokor, pad prihoda od poreza na dobit uzrokovan krizom u Agrokoru te dug zdravstva od osam milijardi kuna. Investicije koje se najteže oporavljaju rast će nešto manje od četiri posto u 2018. zbog manjih nameta te niskih troškova financiranja. Ipak, investicijski je potencijal smanjen zbog izostanka reformi te pada investicijske aktivnosti u poduzećima opterećenim Agrokorovim procesom nagodbe. Ako se Agrokor uspješno restrukturira, ostvare najavljene javne investicije te ubrza korištenje fondova EU, očekuje se rast investicija od 4,3 posto u 2019. godini.

U nadolazećem razdoblju rast izvoza bit će potaknut snažnim turizmom i rastom potražnje najvažnijih inozemnih trgovinskih partnera, dok će uvoz rasti brže od izvoza. Nezaposlenost bi trebala pasti na oko 9,7 posto u 2019., ali plaće će u prosjeku rasti isključivo na temelju povećanja minimalne plaće i veće učinkovitosti. Tečaj eura trebao bi biti oko 7,42 kune.