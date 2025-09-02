Sporan izbor vlade RS: Dodik potpisao imenovanje iako više nije predsjednik

Parlament Republike Srpske u utorak je potvrdio izbor nove vlade tog entiteta no ta odluka ostaje sporna jer je premijera predložio bivši predsjednik Milorad Dodik i to nakon što mu je prestao mandat čelnika RS na temelju pravomoćne sudske presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora.

Nova vlada imenovana je glasovima zastupnika iz stranaka koje su i do sada činile vladajuću većinu okupljenu oko Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), a ministri su uglavnom isti kao i u ranijem sazivu s tim da su neki samo zamijenili resore. Oporbeni su zastupnici su bojkotirali izlaganje mandatara Save Minića upozoravajući kako je njegovo imenovanje nezakonito jer ga je nije imenovala osoba koja za to jedina po ustavu ima ovlasti a to je predsjednik entiteta.

"Ova vlada i ova vlast krši Daytonski sporazum a time ugrožava RS", kazao je predsjednik kluba zastupnika oporbene Srpske demokratske stranke (SDS) Ognjen Bodiroga.

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić pred zastupnicima je potvrdio kako je mandat za sastav vlade Miniću dao Dodik 23. kolovoza iako na to nije imao zakonsko pravo jer mu je od 18. kolovoza i službeno prestao mandat predsjednika RS. Minić se sa skupštinske govornice zahvaljivao Dodiku ponavljajući njegove teze kako je narušen Daytonski sporazum intervencijama međunarodne zajednice i presudama Ustavnog suda BiH pa je najavio kako će se RS od toga braniti "demokratskim i ustavnim sredstvima".

"Ovo je planski osmišljen i godinama pripreman državni udar na RS", kazao je Minić, koji je dijelom te navodne urote opisao i presudu izrečenu Dodiku zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.

Za Minića je i odluka Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) o oduzimanju mandata Dodika neustavna, a potvrdio je kako će njegova vlada organizirati referendum 25. listopada na kojemu bi se birači izjašnjavali o tome treba li provoditi sudske presude a neizravno je prijetio secesijom. Pojasnio je kako će "pravo na samoopredjeljenje" biti odgovor RS "ako ostale strane ne budu poštovale ono što je potpisano u Daytonu" a najavio je i kako će raditi na provedbi odluka tzv. svesrpskog sabora iz 2024. godine koji je pozvao na jače povezivanje RS i Srbije. Najavio je i kako će njegova vlada učiniti sve da bi Hrvatsku spriječila u izgradnji odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori uz tvrdnju kako bi to bio "nuklearni objekt".

Jedan od oporbenih čelnika, banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković, ocijenio je kako izbor nove vlade na ovakav način samo donosi novu neizvjesnost.

"Dolazimo do toga da ako je Dodik to predložio onda sva vlada nema smisla, mandatar nije mandatar i ministri nisu ministri. Ulazimo u još jednu pravnu neizvjesnost", kazao je Stanivuković koji je i predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP).

Stanivuković je kazao i kako se ne kani kandidirati za predsjednika RS na prijevremenim izborima zakazanim za 23. studenog ali je potvrdio da će njegov PDP podržati jedinstvenog kandidata sadašnje oporbe ako se takav dogovor postigne.