SPOMEN DOM U KUMROVCU

VIDEO Nekada impozantni objekt prepušten je sporom propadanju: Otkriveno kako izgleda njegova unutrašnjost

Foto: YouTube Terra Croatia/Screenshot
1/3
Autor
Dora Taslak
17.12.2025.
u 11:00

"Nekadašnji reprezentativni prostori danas djeluju kao kulise iz filma o zaboravljenoj državi. Staklene stijene, tribine, ogromna dvorana - sve je tu, ali bez života, bez publike, bez ceremonije", opisuje Alen koji je snimio kako izgleda Spomen dom u Kumrovcu

Nekada impozantni objekt sada je prepušten sporom propadanju. Spomen dom u Kumrovcu već je godinama zatvoren, a u njegovu je unutrašnjost uspio zaviriti urbani istraživač i avanturist Alen Banković s YouTube kanala "Terra Croatia". S kolegom Ninom Kocijanom, odlučio je istražiti što je ostalo u napuštenom objektu, a sve su dokumentirali kamerama i podijelili sa svojim pratiteljima. 

"Premda je i dalje čuvan, a dio kompleksa povremeno serviran za razne manifestacije, unutrašnjost objekta nosi jasne tragove vremena - oljuštene zidove, napukle podove i tišinu dugu nekoliko desetljeća. Ta tišina, koja odzvanja svakim korakom, stvorila je atmosferu koja me odmah vratila u djetinjstvo, kada smo o Kumrovcu učili iz potpuno drugačijih perspektiva", opisao je Alen i dodao: 

"Ulazak u glavni hol bio je trenutak u kojem se prošlost i sadašnjost sudaraju. Nekadašnji reprezentativni prostori danas djeluju kao kulise iz filma o zaboravljenoj državi. Staklene stijene, tribine, ogromna dvorana - sve je tu, ali bez života, bez publike, bez ceremonije. Samo prašina i prostor koji je prepušten vremenu. I upravo u toj praznini osjeti se težina trenutka: gledate mjesto u kojem su se nekoć održavali skupovi, sastanci i govori, a sada ga obilazi tek pokoji znatiželjan istraživač."

Dio inventara, kako je istaknuo, još uvijek stoji na svojim originalnim pozicijama, a kaže kako se u prostoru osjeti kontrast između monumentalnosti arhitekture i današnje napuštenosti. "Iako je objekt u lošem stanju, moram priznati da je Spomen dom u Kumrovcu jedan od onih prostora koji još uvijek nose posebnu energiju. Možda zato što je simbol jednog vremena. Možda zato što su njegove priče još uvijek svježe u kolektivnom sjećanju. A možda zato što nas podsjeća da se povijest ne briše, već ostaje - u zidovima, u prašini, u arhitekturi", smatra te zaključuje:

"Spomen dom u Kumrovcu možda više ne služi svojoj izvornoj svrsi, ali i dalje ima što za reći. Na nama je da te priče sačuvamo - kamerom, riječima, istraživanjem - prije nego što nestanu zauvijek."
napušteni objekt Spomen dom Kumrovec

Komentara 1

Avatar rubinet
rubinet
11:13 17.12.2025.

" urbani istraživač i avanturist.."....wow....zvučan tajtl

