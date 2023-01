Splitsko-dalmatinska županija učenicima s Banovine i ove godine organizira besplatno ljetovanje

Učenici četvrtih razreda osnovnih škola s područja cijele Sisačko – moslavačke županije i ove će godine besplatno ljetovati, zahvaljujući dogovoru sa Splitsko – dalmatinskom županijom koja je i lani financirala trošak boravka učenika na području te županije, a sve kao pomoć potresom pogođenom području.

„Potrebno je, posebno najmlađima, pružiti ruku prijateljstva i dobrodošlice. Mene je lani iznenadio podatak da gotovo 50% djece nikada do tada nisu vidjeli more. To je bio okidač meni i suradnicima da i ove godine učinimo isto. Lani je s područja Sisačko-moslavačke županije u Splitu ljetovalo 633 učenika četvrtih razreda, a i ove godine su sva djeca četvrtih razreda dobrodošla.“ – rekao je splitsko dalmatinski župan Blaženko Boban nakon što je s domaćinom u Sisku, Ivanom Celjkom, potpisao sporazum o organizaciji ljetovanja.



„Nadam se da će učenici ovog područja imati prilike češće dolaziti u Splitsko-dalmatinsku županiju, da će upoznati kulturu i baštinu toga kraja, a kada Banovina zasja punim sjajem, nadam se da će i naša djeca dolaziti tu upoznati prekrasnu prirodu i učiti o baštini“, dodao je župan Boban.

„Pozvat ćemo sve škole da nam iskažu interes i dostave broj djece koja bi ove godine ljetovala u Splitu. Prošle su godine učenici zaista stekli uspomene za cijeli život, uživali u brojnim sadržajima koje im je pružio Split, ali i okolica. Usred sezone su uživali u kupanju na Bačvicama, posjetili su Poljud, Dioklecijanove podrume, posjetili su i Sinj. Siguran sam da će učenici i ovog ljeta imati lijepe uspomene.“, rekao je prilikom potpisivanja sporazuma župan Ivan Celjak.

Splitsko-dalmatinska županija je inače, uz mnogu drugu pomoć, donirala i sredstva za izgradnju nove osnovne škole u Gori pokraj Petrinje.

