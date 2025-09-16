Naši Portali
PANIKA U SPLITU

Splitski vijećnik građane upozorio da Splitom šeta muškarac s kalašnjikovom, policija odmah izašla na teren pa objavio: 'Lažna dojava'

Policija/Ilustracija
16.09.2025.
Policija je pregledala i snimke s nadzornih kamera koje pokrivaju to područje, ali zasad nema potvrde da se osoba s oružjem doista kretala tim dijelom grada

Toni Piplica, predsjednik kotara Mejaši i gradski vijećnik HDZ-a, objavio je upozorenje građanima na svom Facebook profilu. Naime, navodno je u Smokoviku primijećen muškarac s kalašnjikovom, a policija ga još uvijek traži. Piplica je istaknuo da su odjeknule sirene te pozvao stanovnike da ostanu u svojim domovima i izbjegavaju izlazak na ulice. 

"Poštovane susjede i susjedi, u 11.30 viđena je muška osoba kako šeta s kalašnjikovom po Smokoviku. Sirene su prozujale prije pola sata i prema mojim saznanjima policija ga još traži. Pozivam vas sve da ostanete u svojim domovima i maknete se s ulice. Ako je krenuo južno onda ide prema ulicama Magistrala Solin, svetog Spasa, svetog Liberana, 141. brigade Hrv. vojske i centru Mejaša. Ako je krenuo sjeverno ide prema Mostinama i Neslanovcu. Molim vas dijelite dalje", poručio je Piplica. Kasnije je u komentar dodao kako je riječ o lažnoj dojavi.

Policija je oko 11:30 sati dobila dojavu da je na istočnom dijelu Splita, blizu granice sa Solinom, primijećen muškarac s oružjem. Odmah nakon dojave na teren su upućene policijske patrole koje su detaljno pretražile cijelo područje, no muškarac nije pronađen. U međuvremenu su stigle još dvije dojave, ali riječ je bila o informacijama "iz druge ruke", odnosno od ljudi koji su za događaj čuli preko trećih osoba.

Policija je pregledala i snimke s nadzornih kamera koje pokrivaju to područje, ali zasad nema potvrde da se osoba s oružjem doista kretala tim dijelom grada. Unatoč tome, policijski službenici i dalje pojačano obilaze teren i poduzimaju sve potrebne radnje kako bi utvrdili što se točno dogodilo. Javnost će o svim novim saznanjima biti obaviještena čim budu dostupna, navode.

