Splitski 'Mad Max' opet u zatvoru: Napravio opasne preinake na automobilu pa driftao

Ponovno je priveden Adrian Petričević, splitski divljak poznat po brzim vožnjama. Priveden je na Prekršajni sud u Splitu zbog nove serije prometnih prekršaja koje je policija uočila u njegovom posljednjem videu.

Petričević je iznio obranu, no dodijeljeno mu je 15 dana zatvora. Zadržavanje mu je određeno do 13.30 sati 13. ožujka, pišu 24sata.

Prekršajni sud u Splitu osudio ga je u dva postupka na 95 dana zatvora i 27 tisuća kuna kazne zbog serije prekršaja koje je počinio motociklom Suzuki.

U drugom postupku oduzet mu je Suzuki te izrečena zabrana upravljanja svim kategorijama motornih vozila, no presuda nije pravomoćna.

Policija je prošlog tjedna brzo reagirala nakon objave novog videa i medijskih upita. Vozilo BMW palo je na izvanrednom tehničkom pregledu i ustanovljeno je da su određene preinake na podvozju opasne.

Policija mu je skinula tablice s auta, a dan poslije priveli su ga na sud odakle je odveden u zatvor na Bilice. Sudac još nije zaključio postupak. Ispitat će još neke okolnosti slučaja i onda donijeti presudu.

Kad je Adrian dobio kaznu za divljanje na motoru, njegov otac rekao je kako mu sin i prijatelji imaju opremu za videomontaže.

- To su sve montirani videi, da ljudi više obraćaju pozornost. Ništa to nije realno, sve je montirano. Onoj jurnjavi su dodani brzina i specijalni efekti. Kažem vam, oni rade videospotove, bave se produkcijom i imaju specijalnu američku opremu za efekte. Recimo, ja sam sinoć gledao film u kojem su izvanzemaljci okupirali Zemlju. Zašto to niste objavili, da su nas okupirali izvanzemaljci? To je sve nerealno, ne možemo to uzeti kao dokazni materijal - rekao je otac.

VIDEO Adrian Petričević