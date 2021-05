Split cijepio 100-tinjak osoba s teškim alergijskim reakcijama, nitko nije doživio anafilaksu

Splitski KBC sastavio je poseban tim za cijepljenje osoba koje su u životu doživjele tešku alergijsku reakciju te je u protekla dva tjedna cijepljeno njih stotinjak od kojih nijedna nakon cijepljenja nije doživjala anafilaksu, doznaje se od pomoćnice ravnatelja KBC-a Slavice Dajak.

Splitska se bolnica među prvim kliničkim bolničkim centrima u državi pobrinula kako bi cijepila ljude koji su u životu doživjeli težak oblik alergijske reakcije koja počinje iznenada i može biti smrtonosna.

"U bolnici je oformljen tim za osobe koje su imale anafilaktičke reakcije. Liječnici obiteljske medicine takvim pacijentima ispunjavaju trijažni upitnik i upućuju ih u bolnicu, gdje dobivaju raspored kada će biti cijepljeni", rekla je za Hinu ravnateljica županijskoga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Željka Karin.

Pomoćnica ravnatelja splitskoga KBC-a dr. Slavica Dajak je rekla da su za takve pacijente otvorili punkt u šatoru ispred Hitnog internog prijama, gdje se cijepi subotom. U timu je liječnik obiteljske medicine, epidemiolog i anesteziolog. U protekla dva tjedna cijepljeno je stotinjak takvih osoba, rekla je i dodala da nije bilo nijednog slučaja anafilakse.

"Obično subotom naručimo od 80 do 100 pacijenata. Do sada smo cijepili stotinjak ljudi. Prvo smo cijepili na Internom odjelu pa smo vidjeli da ljudi nemaju neke ozbiljne reakcije i shvatili da će to predugo trajati, a stanovništvo treba procijepiti što prije, pa smo odlučili da ih cijepimo subotom. Tada ih naručujemo veći broj, liječnici obiteljske medicine ih cijepe, a mi organiziramo cijepljenje, pozivamo pacijente i čuvamo da sve prođe kako treba", objasnila je Dajak. Do sada su primili 700 takvih zahtjeva za cijepljenje i popunjeni su sljedećih sedam subota, dodala je.

Dajak je rekla i da je "priličan broj" onih koji ne ispunjavaju kriterije da tu budu tako cijepljeni. Poručila je da pacijenti koji su dosad imali blaže alergijske reakcije ne bi trebali dolaziti na cijepljenje u bolnicu.

Osobe koje su svojedobno doživjele anafilaktičku reakciju nakon što prime cjepivo u šatoru su pod nadzorom posebnog liječničkog tima i ondje ostaju jedan sat, a one s dosadašnjim blažim alergijskim reakcijama ostaju pola sata i još pola sata stoje ispred šatora.

Osim osoba koje su doživjele anafilaktičku reakciju, upite o cijepljenju u bolnici šalju i pacijenti koji primaju antikoagulantnu terapiju, no to ide preko Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, rekla je na kraju Dajak.

Posebni liječnički tim za cijepljenje alergičara s anafilaksom ima još riječki KBC, a u Zagrebu bi se trebao uskoro sastaviti.

