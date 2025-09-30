Špika: Trajni dodatak nije 13. mirovina koju tražimo

Iz Bloka umirovljenici zajedno najoštrije su se usprotivili, kako kažu, pokušaju da se "trajni dodatak" predstavlja u kontekstu 13. mirovine. – To nije ništa drugo doli loš supstitut kojim će se ukinuti dosadašnji paketi pomoći za one najpotrebitije, ali i onemogućiti ostvarenje stvarne 13. mirovine na kojoj je BUZ godinama inzistirao, i inzistirat će i dalje. Prava 13. mirovina može biti samo ona koja je iznosom jednaka ili veća od redovne, nikako manja. Sve drugo je obmana i pokušaj skretanja pozornosti sa stvarnog problema, rastućeg siromaštva umirovljenika, posebice onih koji žive sami i već danas jedva preživljavaju – stav je Milivoja Špike, prvog čovjeka Bloka umirovljenika zajedno. Dodaje da je najavljenim modelom umjesto rješenja ponuđena zamjena koja gubi svaku socijalnu komponentu i dovodi do apsurdnih situacija, jednaki iznosi za one koji su godinama iskorištavali sustav i za one koji su cijeli radni vijek jedva sastavljali kraj s krajem.

– Ovim modelom na gubitku su upravo najugroženiji umirovljenici. Dosadašnji paketi pomoći, iako nedostatni, barem su ciljano olakšavali život najsiromašnijima. Novi "trajni dodatak" vješto izvedenom distrakcijom sve to ukida, bez ikakvog obzira na imovinski ili prihodovni cenzus. Jedino pravo rješenje je dostojanstvena mirovina od koje se može živjeti. BUZ stoga poziva Vladu Republike Hrvatske da bez odgađanja uvede stvarnu 13. mirovinu uz nastavak dosadašnjih paketa pomoći. Pozivamo i sve umirovljeničke stranke i udruge da se jasno i bez kalkulacija vrate izvornom zahtjevu odnosno inzistiraju na 13. mirovini koja će biti istinsko priznanje i sigurnost za naše umirovljenike. Sve ostalo je jeftin politički trik na račun onih koji su cijeli život radili, a sada se bore za goli opstanak – navode u BUZ-u.