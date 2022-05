Specijalni izaslanik Njemačke Srbiji: 'Nismo glupi. Očekujemo da shvate da su se vremena promijenila'

Specijalni predstavnik njemačke vlade za zapadni Balkan Manuel Sarrazin stigao je u Beograd kako bi se sastao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Specijalni predstavnik Njemačke za zapadni Balkan nedavno je izjavio kako je u interesu srpskih političara da zauzmu jasnu poziciju te da pogledaju što se trenutno događa Ukrajini koja je također vjerovala u ruska obećanja.

"Moj je dojam da niti jedan od Putinovih argumenata nije nov. To je stara konstrukcija ruske vlade koja se podgrijava nevjerojatnim tvrdnjama kako je u Ukrajini došlo do rata. Ruska propaganda se zasniva na tome da ponavljanjem narativa njih stavi nama u glavu. To je kolonijalni rat i to je Putinov cilj", kazao je Sarrazin za N1, prenosi Klix.ba.

VIDEO: Japan proširio sankcije Rusiji, Ukrajinci: Rusi i dalje uništavaju tvornicu Azovstal

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Srbiji bi se trebao sresti i s predstavnicima opozicije.

"Moj dojam je da je mnogo lakše od navodnog bratstva s Rusijom što ste dalje od nje na mapi. Ja sam 18 puta bio u Ukrajini. Mislim da je ljudima u Srbiji lakše tvrditi da imaju neke bliske veze s narodom Rusije ako nisu u neposrednoj blizini zločinačkog utjecaja tih ljudi", mišljenja je Sarrazin.

Ističe kako Srbija mora imati jasan stav o ratu i da to očekuju ne samo na riječima, već i djelima.

"Očekujemo od Srbije da se uskladi u sankcijama EU prema Rusiji. Svako tko u Srbiji racionalno razmišlja, bliskost s EU će više cijeniti no onu s Rusijom", kazao je Sarrazin.

Smatra kako je Srbiji i politici Vučića u prethodnim godinama bila važna ravnoteža između dva bloka.

"Mi nismo glupi, mi to vidimo. Sada je jasno da su se vremena promijenila. Očekujemo od politike u Srbiji da nam da znak da je i ona to shvatila", naglasio je specijalni predstavnik Njemačke.