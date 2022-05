Brojni civili ranjeni, pogođeni gelerima... Liječnik: Napravio sam operacije o kojima sam samo čitao

Ukrajinac Dmytro Kaliuzhnyi (19) naizgled je još uvijek u stanju šoka nakon što je prije manje od mjesec dana pogođen gelerima ispred svoje kuće u Harkivu na sjeveroistoku Ukrajine.

- Nikad nisam mogao zamisliti da bi mi se tako nešto moglo dogoditi. U početku je bilo jako teško, a onda sam se pomirio sa svime što mi se dogodilo - kaže 19-godišnjak.

Kaliuzhnyi, koji je izgubio oba roditelja prije rata, jedan je od civila uhvaćenih u unakrsnoj vatri jer su borbe eskalirale. Kaže kako bi volio da je slušao druge i bolje se zaštitio, piše CNN.

- Nikad nisam mislio da ću to reći, ali treba se maksimalno zaštititi i pridržavati se svih pravila koja govore odrasli - navodi. On je, naime, posljednjih nekoliko tjedana proveo u Kliničkoj hitnoj bolnici Ljviv, najvećoj medicinskoj ustanovi u zapadnoj Ukrajini. On je samo jedan od sve većeg broja pacijenata koji se liječe na jedinicama intenzivne njege.

VIDEO Zelenski otkrio koji je uvjet za prekid rata: Izostavio jedan detalj koji je do sada bio ključan

Njegov liječnik, Hnat Ihorovych Herych, kaže da je liječenje teških civilnih ozljeda postalo previše uobičajeno jer se ruska invazija na zemlju nastavlja već treći mjesec.

- Napravio sam neke operacije o kojima sam samo čitao u knjigama - kaže Herych.

Mladić Dmytro Kaliuzhnyi jedan je od pacijenata koji su do bolnice putovali opasnim dijelovima zemlje u improviziranim medicinskim vlakovima. Na isti je način stigla i 9-godišnja Sofiya Hurmaza iz južnog grada Mikolajiva.

Nju je početkom travnja komad gelera udario u glavu te joj se zabio duboko u mozak. Nakon uspješnih operacija uklanjanja slomljenog fragmenta, ona se sada oporavlja u bolničkom krevetu u Ljvivu pod budnim okom svoje majke Nine Vavryniuk.

- Vrlo je jaka, nije ni plakala kada je ranjena - rekla je majka, sretna što njezino dijete nije izgubilo pamćenje zbog ozljede.

- Liječnik mi je rekao da je fragment prošao točno kroz centar njezinog mozga. Da je otišao jedan milimetar lijevo ili desno, ne bi uspjela - zaključuje majka.

Podsjetimo, danas je 76. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Jučer je u Rusiji obilježen Dan pobjede, a predsjednik Vladimir Putin u govoru je poručio da je "specijalna vojna operacija", kako Rusija naziva invaziju na Ukrajinu, bila potrebna i pravodobna mjera te je jedina ispravna odluka.

Ukrajinske vlasti potvrdile su da je sinoć došlo do raketnog napada na Odesu. Iz centra grada začule su se tri snažne eksplozije. Kako je naveo Sergey Bratchuk, glasnogovornik regionalne vojne uprave Odese, Rusi su koristili hipersonične rakete.

Tijek događaja u Ukrajini pratite OVDJE.