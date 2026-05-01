FOTO Pucnjava u Sarajevu, jedna osoba mrtva: Traje velika potraga za ubojicom

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je ubijena jedna osoba potvrđeno je za Klix.ba. Neslužbeno se doznaje da je ubijena žena.Na mjestu događaja su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), kao i ekipa Hitne pomoći. Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada. Neslužbeno, do upotrebe vatrenog oružja je došlo nakon što je muškarac u stanu pucao na ženu. Klix.ba doznaje da je muškarac koji je pucao pobjegao s mjesta zločina te je pokrenuta potraga za njim. Nakon ubojstva žene na Dobrinji, muškarac je, prema prvim informacijama, pobjegao s djetetom, javljaju bosanski mediji.

Dnevni Avaz javlja da je muškarac prije toga ranio i brata od žrtve. Policija se na terenu nalazi s dugim cijevima širom naselja, s obzirom da traje potraga za ubojicom. Također Avaz javlja da je muškarac T.P. bio razveden od djevojke koju je ubio, no više puta joj je upućivao prijetnje. Usmrtio je u stanu u ulici Omladinskih radnih brigada, gdje je ona živjela kao podstanar nakon razvoda.