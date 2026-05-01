POTRAGA SE NASTAVLJA

FOTO Misteriozni nestanak studenta nedaleko 'Drakulinog dvorca': Očajnički je zvao spasioce, a onda mu se izgubio trag

Foto: Salvamont Brașov/Pixabay
Maša Ilotić Šuvalić
01.05.2026.
u 20:30

U pozivu su mu spasioci rekli da se vrati istim putem i nastavi kretati kako ne bi zaspao. Nakon toga mu se izgubio svaki trag.

Gotovo pet mjeseci nakon što je nestao tijekom planinarenja u rumunjskim planinama, britanski student George Smyth još uvijek nije pronađen. Spasilačke službe u Brašovu poručile su da nisu odustale od potrage unatoč iznimno teškim uvjetima. George Smyth  student iz Velike Britanije, nestao je 23. studenoga prošle godine u središnjoj Rumunjskoj. Bio je na putu prema dvorcu Bran — poznatom kao 'Drakulin dvorc' — kada je u očajničkom pozivu hitnim službama javio da je dezorijentiran, fizički iscrpljen i da pokazuje znakove hipotermije. U pozivu je savjetovan da se vrati istim putem i nastavi kretati kako ne bi zaspao. Nakon toga mu se izgubio svaki trag. Samo nekoliko sati kasnije spasilačke ekipe pronašle su njegov ruksak u području s kojeg je zvao. U ruksaku su bili šator i vreća za spavanje, ali od Georgea nije bilo ni traga.

Potraga se nastavlja unatoč snijegu i lavinama. U subotu, 25. travnja rumunjska gorska spasilačka služba Salvamont Brașov objavila je na Facebooku da nije odustala od potrage za mladim Britancem. "Planinski spasioci stalno prate situaciju na terenu i nisu odustali od ove akcije", stoji u objavi. Toga dana proveli su novo patroliranje u području. Spasioci su naglasili da su uvjeti na terenu i dalje iznimno teški,  debeli, vlažni i nestabilni snježni pokrivač. 

Georgeova obitelj u siječnju je izjavila da su se pomirili s tim da su ga planine “uzele”. U potresnoj poruci rekli su: "Kada planine koje su ga uzele budu spremne pustiti ga, George će biti pronađen i dovest ćemo ga kući da se oprostimo". 

Majka je ranije otkrila da im sin nije rekao za putovanje kako ih ne bi zabrinjavao. Spasilačke službe poručuju da će nastaviti s potragom čim se vremenski uvjeti poboljšaju i snijeg počne otapati. Slučaj 18-godišnjeg Britanca koji je sam krenuo u planine blizu legendarnog dvorca i dalje potresa javnost i služi kao upozorenje svim solo planinarima o opasnostima zimskih uvjeta u visokim planinama, piše People.
nestanak Drakulin dvorac Rumunjska

