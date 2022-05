Bacate smeće dok se vozite njemačkim autocestama? Pogledajte kolike su kazne

Osim što je ružno za vidjeti, smeće koje završi pored cesta dugotrajno šteti okolišu. Papirnatom smeću potrebno je nekoliko tjedana da se razgradi, opušcima oko 5 godina, plastičnim vrećicama par godina, a plastičnim bocama i limenkama pića i nekoliko stotina godina. Zbog toga su u Njemačkoj uvedeni zakoni kojima je cilj kazniti neodgovorne vozače za bacanje smeća kroz prozor.

Kazne se u Njemačkoj određuju na nivou savezne države, a variraju od 5 do 100.000 eura. Njemački autoklub ADAC naveo je pregled kazni:

Državna kazna za odbačene kutije cigareta i za staklene boce

Baden-Württemberg - 50 do 250 eura / 100 do 800 eura

Bavarska - 20 eura / 35 do 80 eura

Berlin - 40 do 80 eura/ 75 do 800 eura

Brandenburg - 35 do 500 eura / 35 do 500 eura

Bremen - 20 eura/ 20 do 250 eura

Hamburg - 35 do 150 eura/ 35 do 150 eura

Hessen - 50 eura /50 eura

Mecklenburg-Zapadno Pomorje – nema informacija

Donja Saska - 10 do 50 eura / 50 do 100 eura

Sjeverna Rajna-Vestfalija - 100 do 100.000 eura/ 100 do 100.000 eura

Rheinland-Pfalz - 50 do 250 eura/ 100 do 800 eura

Saarland - 10 do 100 eura/ 25 do 150 eura

Saska - 10 do 40 eura/ 25 do 200 eura

Saska-Anhalt - nije navedeno/ nije navedeno

Schleswig-Holstein - nema informacija /nema informacija

Tiringija - 5 do 30 eura/ 20 do 200 eura

Na portalu Fenix podijelili su i savjete za postupanjem sa smećem za vrijeme vožnje:

Koristite kantu za automobilski otpad.

Hranu i grickalice čuvajte u svježim kutijama za pohranu i koristite ambalažu za višekratnu upotrebu.

Ako je kanta u automobilu već puna, ponesite smeće sa sobom do najbliže kante na javnoj površini, ili, ako nema druge mogućnosti, odnesite ga kući.

Potražite objekte za odvajanje otpada na parkiralištima.