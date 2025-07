Šok, suze, razočarenje, revolt... svi će u ovoj našoj općini ostati bez ijedne životinje

Šok, suze, razočarenje, revolt... sve se to vidi od jutros na licima Jagodnjaka u čijim je svinjcima nakon iscrpnih pregovora i uvjeravanja o otrebi takve akcije počela masovna eutanazija svinja. Svi posjednici na području općine uskoro će ostati bez ijedne životinje.

Nakon pojave afričke svinjske kuge (ASK) u nekoliko objekata na području općine te potvrđenih slučajeva i kod uginulih divljih svinja na području lovišta Podunavlje u Osječko-baranjskoj županiji, četiriju u neposrednoj blizine rijeke Dunav, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva naredilo je, podsjetimo, zabranu držanja svinja na području Općine Jagodnjak. Sve držane svinje na tom području moraju se ukloniti odvozom u klaonicu ili usmrćivanjem na objektu, doznajemo iz Državnog inspektorata, čiji veterinarski inspektori provode nadzor nad ugroženim područjem.

– Naredbom je određeno da se nakon usmrćivanja sve lešine moraju neškodljivo uništiti u objekt za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla te radi navedenog nema obrade i/ili prerade mesa za ljudsku potrošnju kao niti uzorkovanja prilikom usmrćivanja. Također, nakon uklanjanja na objektu mora se provesti preliminarna dezinfekcija – kažu iz DIRH-a te dodaju kako se sveukupno na području Općine Jagodnjak, prema podacima iz službene baze podataka nalazi 1780 svinja različitih kategorija na 142 objekta.

– Provođenje naređenih mjera provodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata sa ostalim dionicima akcije kao što su djelatnici Agroproteinke, volonteri Civilne zaštite, službenici MUP-a – kazali su, dok se službeno priopćenje resornog ministarstva još čeka. Mještani su jučer, uoči početka provedbe izvanrednih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge (ASK) održali i hitan sastanak negodujući kako male svinjogojce nitko nije ni informirao o onome što slijedi, a dodatnu nervozu unosi i činjenica da su velike farme s više od 1000 svinja izuzete iz eutanazije. Većina svinjogojaca na tom području ima, naime, kategoriju 3 objekata, koja podrazumijeva da su registrirani, da su svinje uredno označene, da se provode biosigurnosne mjere, da vode strogu evidenciju ulazaka i izlazaka s farmi..., no nije im, tvrde, omogućeno ni testiranje, ni odgoda, ni izuzeće.

– Ne prihvaćamo pristup u kojem se mali proizvođači tretiraju kao problem, dok se velikima pogoduje. U našoj općini postoje brojna gospodarstva koja ispunjavaju sve biosigurnosne kriterije, no njima nije dana ni prilika za procjenu situacije na terenu – kazala je za HRT načelnica Općine Jagodnjak Daniela Mlinarević, ističući kako su upozoravali nadležne institucije, nudili da Općina u cijelosti financira vađenje krvi i laboratorijska testiranja, tražili dodatnih 14 dana za promatranje životinja. No sve je to odbijeno.

– Od Ministarstva i Županije nismo dobili ni stvarnu podršku, ni posjet, ni konkretna rješenja. Odluke su donesene mimo stvarnosti, a šteta koju one uzrokuju bit će golema – kako ekonomski, tako i društveno – poručila je, dok nezadovoljstvo svinjogojaca na terenu raste.

Ante Golubović, predsjednik Odbora svinjogojaca pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (HPK), kazao nam je jutros kako je situacija s ASK-om, a prije toga i s bedrenicom na području Vrlike zrela već i za smjenu ministra Davida Vlajčića. Na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, ne da imamo kriznu situaciju – imamo rat koji traje od 26. lipnja 2023., kad se ASK prvi puta javio, tvrdi Golubović. Za situaciju najviše krivi divlje svinje i lovce, koji su se, tvrdi, oglušili o naredbu ministra Vlajčića kako se ide u istrebljenje divljih svinja u lovištima u zoni ograničenja 3 na području Vukovarsko-srijemske i dijela Osječko-baranjske županije.

– Lovci izjavljuju kako ih je odstrijeljeno 10% više u odnosu na godišnji plan. To je nula, mještani koji ovih dana obavljaju poslove na poljima tvrde kako nisu čuli da je šumi opalio ijedan metak, a naređeno im je da utamane 100% svinja. Oni nisu poslušali naredbu ministra, iako divlje svinje već imamo i u gradovima, a svinjogojci sada moraju. Godinama su radili na selekciji svinja kako bi dobili najbolje meso i najbolje krmače za proizvodnju baranjskih suhomesnatih proizvoda, a sad će im trebati godine da ponovno takvo nešto postignu – tvrdi Golubović te napominje kako je protekle dvije godine trebalo raditi na terenu i štititi ljude, obilazit ih, savjetovati...

– Najlakše je u minuti sve potamaniti, iako se mnogi drže svih propisanih mjera, a pogledajte situaciju po lovištima, nema ni poštenih dezbarijera, a kamoli da tamo netko vodi evidenciju tko im je sve ušao i izašao iz lovišta – optužuje Golubić, ističući kako Baranja drži 30% ukupnog hrvatskog svinjogojstva,"ali za to očito nitko ne mari". – Ministar nas uopće ne shvaća ozbiljno, niti to razumije – poručio je Golubović.