Jagodnjak na udaru virusa, strahuje se za velike farme

Nova dva slučaja afričke svinjske kuge potvrđena su u Jagodnjaku, srcu Baranje, kojemu tepaju i da je mjesto najpoznatijeg baranjskog proizvoda – kulena ili kulina, a kako je tamo i niz najvećih svinjogojskih farmi Belja, Žita, Osatine, s nukleus farmama na kojima je i po 1600 krmača, nazimica i velik broj odojaka te i po 15-16 tisuća tovljenika, strah od daljnjeg širenja opakog virusa i potencijalnih golemih šteta na tom području je ogroman. Veterinarska inspekcija upozorila je kako su primijećena višestruka kršenja biosigurnosnih mjera, kao i neovlašteno premještanje svinja sa zaraženog područja. Srećom da na tom području zasad bar nema zaraženih divljih svinja, koje su glavni rezervoar i prijenosnik bolesti.

Dosad u 10 objekata

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kažu da su dva objekta u kojima su potvrđena nova izbijanja ASK na području općine Jagodnjak pod službenim nadzorom veterinarske inspekcije Državnog inspektorata te je u tijeku usmrćivanje svih svinja u objektu, neškodljivo uklanjanje lešina te potencijalno kontaminiranih proizvoda, preliminarno čišćenje i dezinfekcija. Otkako se ASK pojavio 2. srpnja, prvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, bolest je do jučer ukupno potvrđena u šest objekata u toj županiji – u tri u općini Gradište, dva u općini Štitar i jedan u naselju Komletinci na području grada Otoka, dok su četiri potvrđena slučaja zabilježena u Jagodnjaku u Osječko-baranjskoj županiji. Usmrćeno je ukupno 1670 svinja, oko zaraženih farmi vlada opsadno stanje, formirane su zone nadzora i ograničenja, postrožene biosigurnosne mjere, a za situaciju u Jagodnjaku neki čak krive i Kulenijadu početkom lipnja, na kojoj je bilo natjecatelja i iz susjedstva te se virus mogao prenijeti i konzumacijom suhomesnatih proizvoda.

Direktor Croatiastočara Branko Bobetić kaže kako se svojedobno u sjevernoj Njemačkoj pokazalo kako ASK po svojim genetskim karakteristikama nije isti kao onaj u okruženju, nego kao kod divljih svinja u Kalabriji na jugu Italije, što upućuje na to da je virus moguće prenijeti konzumacijom mesnih proizvoda koji nisu termički obrađeni. Vlado Čondić Galiničić, član NO Podravke Agri te član Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede HUP-a, potvrđuje kako se u Baranji u zoni zaštite nalazi znatna količina svinja. No prema njegovim informacijama, svi proizvođači drže se naredbi i mjera resornog ministarstva, a velik broj njih aktivirao je i dodatne protokole zaštite za dezinficiranje osoba i prijevoznih sredstava.

– Svinjogojske farme velikih proizvođača pripadaju trećoj kategoriji farmi s visokim biosigurnosnim statusom. Na svim tim farmama već dugi niz godina provode se stroge biosigurnosne mjere koje su ključne za zaštitu životinja i prevenciju potencijalnih bolesti kao što je afrička svinjska kuga – kaže Čondić Galiničić. Ipak, s obzirom na ograničenja i mjere, logično je očekivati otežane isporuke pojedinih kategorija svinja dok se situacija ne stabilizira, dodaje. – Ovo je bolest s kojom se europski proizvođači svinja nose već godinama i uspješno je drže pod kontrolom jer se pridržavaju propisanih pravila i provode adekvatne mjere.

Čak 890 prekršajnih prijava

Ministar poljoprivrede David Vlajčić ovih je dana poručio kako se ljudi moraju pridržavati sigurnosnih mjera. U Jagodnjaku je, ustvrdio je, do širenja doveo isključivo ljudski faktor. Kako to u stvarnosti izgleda, možda najbolje govori činjenica da je veterinarska inspekcija DIRH-a zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera za držanje svinja u objektima na istoku Hrvatske 2023. u proteklom razdoblju podnijela ukupno 890 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnih i fizičkih osoba, od kojih 239 za područje Vukovarsko-srijemske županije, a zbog novog izbijanja virusa sedam. Da neki nisu naučili ništa – ni nakon što je na više od 1200 farmi otada uginulo, eutanazirano ili prisilno zaklano više od 140.000 svinja – dokaz su i tri nove lokacije na kojima je utvrđeno neregistrirano držanje svinja, kazali su iz DIRH-a.