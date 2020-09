Doznala kaznu: Na zebri udarila pješaka, nije ni slutila koga je ostavila u agoniji

Prilično bizarna nesreća dogodila se u engleskom gradu Leicester 2018. godine, a koja je sada nanovo aktualizirana u britanskim medijima. Naime, radi se o vozačici Fatehi Begum Abedin koja je prije dvije godina tijekom vožnje pričala na mobitel pa je uslijed pada koncentracije na cesti vozilom udarila u 61-godišnjeg čovjeka. Tada nije ni slutila da je udarila u svog vlastitog svekra.

Ona je umjesto da se zaustavila i nesretnom čovjeku, koji je teško ozlijeđen završio na haubi automobila, pružila pomoć, ona je pobjegla s mjesta nesreće. Taj šokantni prizor snimile su obližnje kamere, a tada su se u javnosti pojavile mnoge građanske inicijative koje su apelirale na policiju da se vozačica što prije pronađe i adekvatno kazni.

Policiji nije trebalo dugo da identificira neodgovornu vozačicu i preda je sudu zbog kaznenog procesa. Međutim, već na prvom ročištu Abedin je počela smišljati laži kako bi prikrila ili barem djelomično opravdala ono što je učinila.

Ta 29-godišnjakinja prvo je kazala da nije svjesna nesreće i da se ničega ne sjeća, a već je na drugom ročištu kazala kako je pretrpjela djelomičan gubitak svijesti zbog napada astme.

Dokaznim postupkom kasnije se pokazalo kako je netom prije uhićenja iz mobitela izbrisala 32 SMS poruke i listu poziva kako se ne bi moglo vidjeti da je koristila mobitel u vožnji. No vještaci za informatiku taj su pokušaj vrlo brzo raskrinkali. Također, utvrđeno je da je odmah nakon nesreće otišla popraviti automobil i prikriti tragove od udaraca.

Cijelo to vrijeme gledala je ozlijeđenog svekra koji, sve do početka suđenja, nije znao da je na njega automobilom naletjela vlastita članica obitelji. No, prošlu srijedu pojavila se na sudu zbog izricanja presude uz članove obitelji, uključujući i svekra.

Prije nego što joj je sudac Robert Brown izrekao kaznu od 18 mjeseci zatvora i oduzimanje vozačke dozvole na dvije godine i 9 mjeseci, dao je kronologiju incidenta.

"Napustili ste obiteljsku kuću u ulici Evington oko 18:15 sati u ponedjeljak, 5. veljače 2018. godine kako bi otišli kupiti hranu u dućan. U isto vrijeme vaš je svekar napustio dom u kojem zajedno živite kako bi posjetio rođaka koji živi u blizini. Kad ste se vraćali kući, koristili ste mobitel u vožnji, a baš u trenutku kad je vaš svekar prelazio zebru naletjeli ste na njega u punoj brzini i nanijeli mu teške tjelesne ozljede. Niste stali, niste ponudili pomoć, a ostali vozači su se zaustavili. Vi ste samo nastavili dalje. Dok vas policija nije identificirala, priveden je čak i muškarac koji ima isti automobil kao i vi. Proveo je cijelu noć u policijskom pritvoru prije nego što je isključen iz policijske istrage. Ne samo da ste bili svjesni svega, već ste pokušali prikriti cijeli slučaj. Vaš svekar u bolnici je proveo 11 dana i danas na sudu je izjavio da ne želi kaznu za vas. Kazao je da ste vi važni za njegovu obitelj, da ne želi da vaša djeca odrastaju bez majke. Znam da ću mu odlukom o vašem pritvaranju nanijeti dodatnu bol, ali danas imam javnu dužnost prema britanskoj javnosti koja od prvog dana prati ovaj slučaj. Vi ste priznali krivnju za nanošenje teških tjelesnih ozljeda i prikrivanje dokaza", kazao je između ostalog sudac.

