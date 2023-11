Snijeg, obilna kiša i pad temperature: Upaljen i meteoalarm, moguće je jako nevrijeme

Danas će biti pretežno sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice magla. Poslijepodne i navečer sa zapada postupan porast naoblake, s kišom najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a u noći i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju s jakim udarima, na istoku jugoistočni, a kasno popodne na Jadranu okrenut će na jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18 °C, u Dalmaciji i malo viša.

Petak donosi umjereno i pretežno oblačno s kišom osobito čestom i lokalno moguće obilnom na Jadranu, u gorju te unutrašnjosti Dalmacije. Na moru su moguće nevere. Vjetar na kopnu većinom do umjeren južni i jugoistočni, u gorju jugozapadni, navečer u okretanju na sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar koji će na sjevernom dijelu poslijepodne okretati na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 5 i 8, na Jadranu od 11 do 15 °C. Najviša dnevna većinom od 11 do 15, u Dalmaciji između 15 i 18 °C.

Izdan je i meteoalarm za gospićku i kninsku regiju, ali i cijelu obalu u petak. Moguće su obilne oborine te grmljavinski pljuskovi.

Kako javlja HRT i u četvrtak još razmjerno stabilno, osobito prijepodne, ali i svježe, u unutrašnjosti uz mjestimičnu maglu, pri tlu i slab mraz. Tijekom dana jačanje južine, sa zapada i naoblačenje, do kraja dana i kiša ponegdje na sjevernom Jadranu i u gorju. U petak i subotu ponovno kiša česta, lokalno i obilnija, na vjetrovitom Jadranu i uz neverine, a uz pad temperature u subotu je u najvišem gorju moguć i snijeg, pa nakon razvedravanja - u stabilniju nedjelju i ponedjeljak u unutrašnjosti opet pri tlu slab mraz.

"U petak i subotu na kopnu će prevladavati oblačno s povremenom kišom, koja uglavnom u gorju može biti obilna. U drugom dijelu subote postupan prestanak kiše, a u nedjelju su posvuda izgledna sunčana razdoblja. Temperatura zraka snizit će se te u subotu u najvišem gorju može biti susnježice i snijega, a u nedjelju ujutro ponegdje je moguć mraz. Hladnije za vikend i na Jadranu, u subotu još s kišom, koja bi u nedjelju trebala biti zamjetno manje česta. Petak će pak biti kišovit, uz povećanu vjerojatnost za lokalne neverine, te vjetrovit uz jako jugo pa jugozapadnjak i zapadnjak.", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

