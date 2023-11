Moguć je i snijeg: Stiže nova snažna promjena vremena, nevrijeme opet prijeti

Danas stiže postupno razvedravanje sa zapada te će u većini krajeva poslijepodne biti pretežno sunčano vrijeme. Osobito na jugu ujutro još ponegdje kiša, a na kopnu mjestimice magla. Vjetar slab, lokalno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i prema otvorenom moru s jakim udarima. Najviša temperatura uglavnom od 14 do 19°C, u gorju malo niža.

I četvrtak nam donosi pretežno sunčano vrijeme, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Poslijepodne sa zapada postupan porast naoblake, a na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima mjestimice se očekuje malo kiše. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18 °C, na krajnjem jugu malo viša, javlja DHMZ.

U četvrtak će biti pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice uz maglu, poslijepodne sa zapada postupan porast naoblake, a na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru može pasti malo kiše, javlja DHMZ. U petak i u prvom dijelu subote umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, češćom i obilnijom na Jadranu, gdje se lokalno očekuju i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Potom postupno razvedravanje i prestanak oborina. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, na moru uglavnom u petak i jak, ponegdje i jugo. U subotu će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i jak. Jutarnja temperatura zraka u četvrtak malo niža, na kopnu i znatnije pa je moguć i slab mraz.

U noći i ujutro još ponegdje kiša, na jugu i grmljavina, na kopnu lokalno magla, pa razvedravanje, na Jadranu uz umjerenu, gdjegod i jaku tramontanu, podno Velebita umjerenu buru. U četvrtak ponovno južina uoči nove kiše. Svježiji petak i subota, kad će opet biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu i područjima uz njega. U najvišem gorju može pasti i malo snijega, a valja spomenuti i mogućnost mjestimičnog slaba mraza, u četvrtak ujutro uglavnom u gorju, pa u nedjelju i ponedjeljak vjerojatno češće i u nizinama središnje i istočne Hrvatske, javlja HRT.

"U četvrtak na Jadranu novi porast naoblake, najprije na sjeveru gdje će do kraja dana biti i kiše. Zatim umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito u petak i obilnijim pljuskovima s grmljavinom. Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, krajem petka okrenut će na sjeverozapadnjak, a u subotu na sjeveru i buru, uz pad temperature. Na kopnu u četvrtak ujutro ponegdje magla i svježe, pri tlu je moguć i slab mraz, osobito u kotlinama, potom podosta sunčanog vremena. Samo u gorju oblačnije, do kraja dana i kiša. Naoblačenje s kišom u petak će se proširiti na cijelu unutrašnjost, a u subotu u najvišem gorju može biti i snijega. U četvrtak će zapuhati umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni vjetar, a u subotu će okrenuti na sjeverozapadnjak, uz pritjecanje hladnijeg zraka", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

