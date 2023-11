Poznata meteorologinja otkriva kakva će biti zima: ‘Ekstremne epizode imali smo i ranije'

Meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar, direktorica zaštite prirode u WWF-u, kaže kako se ne može za svaki ekstremni klimatski događaj reći u startu da je povezan s klimatskim promjenama, ali da za dio njih i može. 'Atmosfera je za jedan, dva stupnja toplija nego prije 100, 150 godina i to ukazuje da neke promjene imaju veze s klimatskim promjenama. Toplinski valovi… Nikad se nije dogodilo da se tri dana zaredom digne plima i poplavi rive kao prošli tjedan', kaže meteorologinja za N1 .

Smatra kako se protiv klimatskih promjena može boriti umanjivanjem utjecaja, npr. prestankom korištenja fosilnih goriva i emitiranjem stakleničkih plinova, a onda i prilagodbom, jer nismo na vrijeme krenuli. Ističe kako postoje različiti scenariji koji variraju od optimističnih do onih u kojima se ništa ne poduzima po pitanju klimatskih promjena.

Kako bi oslikala problem spominje primjer Splita u kojem je zabilježeno 76 tropskih noći, te kaže kako će njihov broj još i rasti, a moglo bi se čak dogoditi, kaže, da cijela ljetna sezona bude obilježena tropskom klimom. 'Bojim se da naša djeca neće doživjeti povratak na staro.'

Posljednji malo trajniji snijeg je bio 2007. ili 2008. 'Današnja djeca, barem u urbanim sredinama, ne znaju kako je živjeti u sredinama u kojima ima snijega. Jako se puno toga mijenja. Sezone već sada vidimo da se mijenjaju, vidimo produženje ljetne sezone. Nije isto kroz cijelu godinu. Kod nas je u perspektivi do sredine stoljeća, jasno da ćemo najveća zatopljenja osjećati upravo ljeti. Sljedeća sezona je zima, primjećujemo porast temperature. A onda dolaze proljeće i jesen kao sezone koje manje reagiraju. To znači da će nam se godina izjednačiti. To utječe i na pomake u vegetaciji', objašnjava Mazzocco Drvar.

'Znanstvenici su već predviđali da će s prvim El Ninom pojačati i sve ovo što znamo kao klimatske promjene jer on donosi nešto toplije vrijeme . I ova zima će vjerojatno biti toplija od prosjeka, ali u nekom ćemo trenutku imati jednu ili dvije snažnije epizode s polarnim zahlađenjima koja nam znaju doći. Imali smo to prije, sa snijegom u Splitu, ledom u moru. No možemo očekivati toplu zimu u nekom srednjaku, ali pripremila bih se na, vjerojatno u kasnijoj zimi, pokoju epizodu s nekim ekstremnijim vremenom', zaključila je meteorologinja.

