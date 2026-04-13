FOTO Krenuo kamionom preko mosta, a on se ispod njega urušio: 'Čovjek mogao izgubiti 'glavu' za sekundu'

Nesvakidašnja nesreća dogodila se danas kod Ključa u BiH, gdje se most na rijeci Banjici urušio u trenutku kada je preko njega prelazio kamion s teškim teretom. Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih. Ipak, nekoliko sela na desnoj obali Sane ostalo je odsječeno od Ključa, pa su mještani prisiljeni koristiti obilazni pravac preko općine Sanski Most, što im put produljuje za oko 30 kilometara. Policiji Unsko-sanskog kantona događaj je prijavljen oko 12:08 sati, prenosi Avaz.

Fotografije s mjesta incidenta objavljene su na Facebook stranici Granični prijelaz Maljevac, a mnogi su u komentarima izrazili olakšanje što nitko nije ozlijeđen u nesreći. "Čovjek mogao izgubiti "glavu" za sekundu", stoji u objavi.