Milanović opleo: 'Vučić pretjeruje, ne da mi se objašnjavati...'

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je Osnovnu školu Pećine u Rijeci sa slovenskom kolegicom Natašom Pirc Musar. Jedan od glavnih razloga posjete ove škole je taj što upravo u toj školi djeca uče slovenski jezik iako ih većina nema slovensko podrijetlo, prenosi Dnevnik.hr .

Milanović je istaknuo kako posjet ima i osobnu dimenziju jer je njegova majka živjela na tom području. "Mnoga djeca nemaju slovenski background, ali izabrala su učiti slovenski jezik. Ovo je za mene ugodno iznenađenje i rekao sam da ću sa zadovoljstvom doći u posjet", rekao je predsjednik.

Osvrnuo se i na otkazivanje samita Brdo-Brijuni, istaknuvši kako je odluka donesena nakon duljeg razmišljanja. "To je koristan forum dijaloga. Ne mogu se velika pitanja rješavati, svjesni smo, ali nažalost predsjednik Srbije pretjeruje i dovodi me kao domaćina u nerješivu poziciju. Ne želim objašnjavati da Hrvatska neće tenkovima napasti Srbiju", izjavio je.

Dodao je i kako samit neće biti održan. "Nažalost, ništa od Brijuna... Da vidi malo gdje je stolovao najveći dušmanin velikosrba – Josip Broz Tito", rekao je Milanović.

Komentirao je i političku situaciju u Mađarskoj nakon izbora na kojima je poražen Viktor Orbán. "Vladao je 16 godina s velikim većinama. Ovi izbori su pokazali da je Mađarska funkcionalna izborna demokracija. Izgubio je izbore glatko, šaptom", rekao je predsjednik, dodajući kako se nije čuo s Orbánom nakon izbora. Suzdržao se od daljnjih komentara jer - kako kaže - ne voli da itko zabada nos u Hrvatskoj, pa neće niti on u Mađarsku.