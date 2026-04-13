KOMENTIRAO I IZBORE U MAĐARSKOJ

Milanović opleo: 'Vučić pretjeruje, ne da mi se objašnjavati...'

Zagreb: Zoran Milanović i Nataša Pirc Musar nakon sastanka dali izjave za medije
VL
Autor
Šimun Ilić
13.04.2026.
u 13:25

Osvrnuo se i na otkazivanje samita Brdo-Brijuni, istaknuvši kako je odluka donesena nakon duljeg razmišljanja. "To je koristan forum dijaloga. Ne mogu se velika pitanja rješavati, svjesni smo, ali nažalost predsjednik Srbije pretjeruje

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je Osnovnu školu Pećine u Rijeci sa slovenskom kolegicom Natašom Pirc Musar. Jedan od glavnih razloga posjete ove škole je taj što upravo u toj školi djeca uče slovenski jezik iako ih većina nema slovensko podrijetlo, prenosi Dnevnik.hr

Milanović je istaknuo kako posjet ima i osobnu dimenziju jer je njegova majka živjela na tom području. "Mnoga djeca nemaju slovenski background, ali izabrala su učiti slovenski jezik. Ovo je za mene ugodno iznenađenje i rekao sam da ću sa zadovoljstvom doći u posjet", rekao je predsjednik.

Osvrnuo se i na otkazivanje samita Brdo-Brijuni, istaknuvši kako je odluka donesena nakon duljeg razmišljanja. "To je koristan forum dijaloga. Ne mogu se velika pitanja rješavati, svjesni smo, ali nažalost predsjednik Srbije pretjeruje i dovodi me kao domaćina u nerješivu poziciju. Ne želim objašnjavati da Hrvatska neće tenkovima napasti Srbiju", izjavio je.

Dodao je i kako samit neće biti održan. "Nažalost, ništa od Brijuna... Da vidi malo gdje je stolovao najveći dušmanin velikosrba – Josip Broz Tito", rekao je Milanović.

Komentirao je i političku situaciju u Mađarskoj nakon izbora na kojima je poražen Viktor Orbán. "Vladao je 16 godina s velikim većinama. Ovi izbori su pokazali da je Mađarska funkcionalna izborna demokracija. Izgubio je izbore glatko, šaptom", rekao je predsjednik, dodajući kako se nije čuo s Orbánom nakon izbora. Suzdržao se od daljnjih komentara jer - kako kaže - ne voli da itko zabada nos u Hrvatskoj, pa neće niti on u Mađarsku.

FOTO 100 fotografija povijesne noći Mađarskoj: Dan kada su građani Orbanu rekli 'dosta'!
KU
kublajkhan
13:36 13.04.2026.

Koga ćeš sada moliti za pomoć na izborima? Smiješ li izravno Putina, ili?

Avatar Idler 3
Idler 3
13:35 13.04.2026.

A tej samit se nemte održat bez Vučića...ups...postavlam žmehka pitanja !

KU
kublajkhan
13:35 13.04.2026.

Sretan je, nema više gazde. kako komentira da nakon ovih izbora nema više ni traga "socijalistima" ni bilo kakvoj ljevici u mađarskom parlamentu?

