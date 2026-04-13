Pad štednje u EU mogao bi biti opasan za hrvatski turizam

Potrošnja raste brže od dohodaka pa je evidentiran pad štednje kućanstava u Europskoj uniji i prije nego što se dodatno zakuhalo na Bliskom istoku. Upozorenje predsjednika Vlade Andreja Plenkovića poduzetnicima, a posebno turističkom sektoru, da se "pametno i inteligentno prilagode širim globalnim okolnostima, osobito kada je riječ o cjenovnoj politici", ima uporišta u stvarnim kretanjima. U posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju štednja stanovništva pala je na 14,4 posto, s otprilike 20 i više posto, koliko je bila u jeku korone. To je dio dohotka koji ne odlazi u tekuću potrošnju, bila to hrana ili putovanja, nego se stavlja na stranu. Novi val inflacije dodatno će zagrabiti u stvorene zalihe, koje su tradicionalno najveće u Njemačkoj, najniže na jugu Europe ili ih uopće nema, kao u Rumunjskoj, čiji građani žive na kredit.