Amerikanci kreću s blokadom Hormuškog tjesnaca: Bijela kuća objavila 'crvene linije' na koje Iran mora pristati

Tijek događaja: 7:53 - Prema saznanjima Press Associationa, Britanija neće sudjelovati u blokadi Hormuškog tjesnaca.

Glasnogovornik vlade rekao je: "Nastavljamo podržavati slobodu plovidbe i otvaranje Hormuškog tjesnaca, što je hitno potrebno za potporu globalnom gospodarstvu i troškovima života kod kuće. Hormuški tjesnac ne smije biti podložan naplati cestarine. Hitno surađujemo s Francuskom i drugim partnerima kako bismo okupili široku koaliciju za zaštitu slobode plovidbe". Sir Keir Starmer je prethodno rekao da se „što više partnera“ mora uključiti u osmišljavanje „održivog plana“ za ponovno otvaranje pomorske točke stiskanja, ukazujući na ulogu Ujedinjenog Kraljevstva u organiziranju razgovora o tom pitanju s koalicijom zemalja.

7:20 - Donald Trump je kazao da ga nije briga hoće li se Iran vratiti za pregovarački stol i obećao je da Teheran neće imati nuklearno oružje. "Iran neće imati nuklearno oružje... oni ga i dalje žele, i to su jasno dali do znanja sinoć", poručio je. Na pitanje koliko će vremena dati teheranskim pregovaračima da se vrate mirovnim pregovorima, odgovorio je: "Ne zanima me hoće li se vratiti ili ne. Ako se ne vrate, dobro sam." "Njihova vojska je nestala, a njihovi projektili su uglavnom iscrpljeni. Proizvodni kapaciteti za projektile i dronove su uglavnom poraženi", kazao je.

7:15 - Donald Trump najavio je da će američka mornarica uvesti blokadu Hormuškog tjesnaca jer Iran nije ispunio dogovorene uvjete. Trump je oštro kritizirao papu Lava XIV. zbog njegovih izjava o iranskom sukobu. “Ne sviđa nam se papa koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje”, poručio je. Trump rekao je da će američka mornarica početi blokirati brodove u Hormuškom tjesnacu te da će presresti ​​svaki brod koji je platio cestarinu Iranu, nakon što su mirovni pregovori između dviju zemalja propali tijekom vikenda. Teheran se zavjetovao da će uzvratiti svim vojnim brodovima u tjesnacu.

7:10 - Cijena nafte ponovno je premašila 100 dolara po barelu , a azijska tržišta pala su jer su zastali pregovori i neizbježna blokada prijetili daljnjim poremećajem globalnog gospodarstva.

7:08 - Bijela kuća je u nedjelju jasno istaknula nepopustljive uvjete koje Iran mora ispuniti, nakon što su ovog vikenda u Pakistanu propali maratonski pregovori.

Prema dužnosnicima administracije, Iran mora prihvatiti sljedeće zahtjeve:

Potpuni prestanak obogaćivanja urana

Demontažu glavnih postrojenja za obogaćivanje

Predaju više od 400 kilograma visoko obogaćenog urana

Prihvaćanje šireg regionalnog okvira za mir i deeskalaciju

Prekid financiranja Hamasa, Hezbollaha i Huta

Potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca uz ukidanje cestarine

Potpredsjednik JD Vance izjavio je da je na stol stavljena “najbolja i konačna” ponuda SAD-a.

Unatoč teškim razgovorima, pregovarači su tijekom vikenda razvili određeno međusobno poštovanje, no Iran zasad nije pokazao spremnost na ustupke. Teheran i dalje drži Hormuški tjesnac zatvorenim, smatrajući ga svojom najjačom pregovaračkom kartom.

Trumpova administracija smatra da je Iran nakon šest tjedana rata ozbiljno oslabljen te da bi trebao prihvatiti američke uvjete. Kao dodatni pritisak, predsjednik Trump najavio je američku pomorsku blokadu Hormuškog tjesnaca.

7:05 - Razgovori između izraelskih i libanonskih diplomata trebali bi se održati ovog tjedna . U međuvremenu, smrtonosni izraelski napadi na južni Libanon nastavljeni su, izvijestili su libanonski mediji. Premijer Benjamin Netanyahu u nedjelju je ušao u južni Libanon kako bi proveo procjenu situacije na teritoriju koji je okupirao Izrael, prema izraelskom dužnosniku i izvoru upoznatom s posjetom. Rijetko putovanje označava prvi put da je Netanyahu prešao granicu Libanona od početka rata, piše CNN.