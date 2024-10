Snažni uragan približava se Floridi, meteorolog se rasplakao: 'Ovo je jednostavno užasno'

Uragan Milton približava se Floridi čiji se stanovnici još nisu oporavili od snažnog uragana Helene koji je iza sebe ostavio 14 mrtvih. Ukupno je na putu od Floride do Sjeverne Karoline uragan Helena ubio najmanje 230 ljudi. Regiju Tampa Bay, koja će sada biti na udaru, uragan Helena nije toliko jako pogodio, no zato nisu dobra predviđanja za uragan Milton koji stiže te se nagađa kako bi ovo mogla biti najgora oluja u 100 godina koja je pogodila Floridu.

Guverner Floride Ron DeSantis rekao je u ponedjeljak da je neophodno da se krhotine iz Helene očiste prije Miltonova dolaska kako te krhotine ne bi postali projektili. Naime, u nedjelju je krhotine sakupljalo više od 300 vozila. Uragan Milton donijet će i velike poplave, a u nekim dijelovima očekuje se čak 38 centimetara kiše po metru četvornom.

O koliko snažnom uraganu je riječ, najbolje govori reakcija meteorologa Johna Moralesa koji se doslovno rasplakao dok je govorio o oluji koja će pogoditi Floridu. – To je jednostavno nevjerojatan, nevjerojatan, nevjerojatan uragan. Ispričavam se, ovo je jednostavno užasno – kroz suze je govorio meteorolog javljajući se za televiziju NBC6.

Inače, cijela Florida priprema se za dolazak uragana. Glavna bolnica u Tampi postavila je vodonepropusnu ogradu koja bi je trebala zaštiti od moguće poplave.

Na cestama su pak goleme gužve jer što mnogo stanovnika želi otići s Floride dok benzinske postaje ostaju bez goriva.

Milton se kopnu približava s vjetrovima koji pušu brzinom i do 250 kilometara na sat. U međuvremenu je njegova razorna moć smanjena s 5 na 4 na Saffir-Simpsonovoj ljestvici od pet stupnjeva, podaci su Nacionalnog centra za uragane objavljeni rano u utorak. I dok se očekuju fluktuacije u Miltonovu intenzitetu, Centar za uragane predviđa da će on i dalje ostati iznimno opasan i da će stići do obala Floride, što znači da će prouzročiti katastrofalnu štetu, uključujući i nestanak opskrbe električnom energijom koja bi mogla potrajati danima.

Napajan toplim vodama iz Meksičkog zaljeva Milton je postao dosad treća najbrža oluja evidentirana u području Atlantskog oceana, priopćio je Centar za uragane, dodajući da je u manje od 24 sata iz tropske oluje prerastao u uragan kategorije 5.

Jamie Rhome, zamjenik direktora Nacionalnog centra za uragane, rekao je kako se očekuje da će Milton još ojačati prije nego što u srijedu stigne do kopna, zbog čega će se stotine kilometara obale naći u zoni opasnosti od olujnih udara. Rhone je rekao na jučerašnjoj konferenciji za novinare da će Milton vjerojatno ostati uragan tijekom cijelog svog putovanja preko poluotoka Floride.

Stanovnicima koji žive duž zapadnog dijela floridske obale naređeno je da se iz nižih predjela sklone na viša područja. S obzirom na to da je utorak posljednji dan predviđen za evakuaciju ljudi, lokalni dužnosnici izrazili su zabrinutost zbog mogućih prometnih gužvi i dugih redova na benzinskim postajama.

