NIJE NIŠTA NAREDIO?

Preokret oko kopnene invazije protiv Irana: Cure detalji dva tajna Trumpova razgovora

kurdi
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
07.03.2026.
u 16:13

Izvor je naglasio da su izvještaji o pritisku Trumpa na Kurde da prijeđu granicu te navodi o aktivnom naoružavanju od strane CIA-e je potpuna laž.

Američki predsjednik Donald Trump nije tražio od kurdskih oružanih skupina u Iračkom Kurdistanu da pokrenu kopneni upad u Iran, niti je raspravljao o naoružavanju ili bilo kakvoj tajnoj operaciji CIA-e. To je potvrdio visokorangirani anonimni izvor iz političke elite Iračkog Kurdistana koji je izravno upoznat s telefonskim razgovorima za Sky News. Prema izvoru, Trump je održao dva telefonska razgovora s kurdskim liderima na početku rata između SAD-a i Izraela protiv Irana. 

Razgovor s Bafelom Talabanijem, vođom Patriotske unije Kurdistana (PUK), trajao je oko 10 minuta, kao i kratak razgovor s Masoudom Barzanijem, vođom Kurdistanske demokratske stranke (KDP). U oba slučaja, Trump nije tražio ništa konkretno. Nije predlagao invaziju na Iran, nije spominjao oružje, CIA-u niti bilo kakav plan za otvaranje nove fronte.

"Trump nije tražio ništa, nije im predlagao da napadnu bilo gdje i nije raspravljao o oružju ili CIA-i na bilo koji način.  Posebno je rekao Talabaniju da cijeni njegovu 'mudrost, iskustvo i veze u regiji' te da mu treba ta mudrost i uvid. Talabani nije dobio nikakav dojam da se traži upad u Iran. Razgovor s Barzanijem bio je sličan, bez ikakvih obveza ili zahtjeva", kazao je izvor piše Sky News

Izvor je naglasio da su izvještaji o pritisku Trumpa na Kurde da prijeđu granicu te navodi o aktivnom naoružavanju od strane CIA-e – „potpuna laž, to se nije dogodilo“. Ovi razgovori dolaze usred široke spekulacije medijima da Trump traži otvaranje kurdske fronte. 

Podsjetimo, kurdska snaga leži u asimetričnom ratovanju, iznenadnim napadima i diverzijama, ali promjena režima bila bi nemoguća bez kontinuiranih američko-izraelskih zračnih udara. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) obećao je ugušiti svaku terorističku ili separatističku aktivnost. Iranski predsjednik naredio je odlučan obračun s bilo kakvim kurdskim upadom. Neke kurdske grupe i irački kurdski dužnosnici demantirali su da je kopnena ofenziva već započela, iako su izvješća o pripremama postojala. Qubad Talabani, zamjenik premijera Kurdistanske regionalne vlade u Iraku, izjavio je da regija nije dio sukoba i namjerava ostati neutralna. Povijesno, Kurdi su više puta bili iskorišteni kao američki saveznici (protiv ISIL-a u Siriji i Iraku), ali su se suočili s izdajama kad su se prioriteti promijenili. Hiwa Osman, bivša savjetnica kurdskog predsjednika Iraka, upozorila je: "Svaki put, kada su se geopolitički prioriteti promijenili, Kurdi su platili najvišu cijenu". 

Pastori mole s Trumpom u Ovalnom uredu

Ključne riječi
Donald Trump kurdi

SE
Serengeti
16:56 07.03.2026.

Povijesno su Krudi bili iskorištavani od strane SAD-a kada je to pasalo interesima SAD-a, ali sad je Trump nazvao te vođe samo da upita kako su. 🤣😂

Avatar adminov tatica
adminov tatica
16:59 07.03.2026.

Baš će kurdi ići ginuti za diktatora i izraelskog tiranina

UJ
ujko41
17:16 07.03.2026.

I Turci bi to trebali mirno gledati?

