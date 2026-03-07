Preokret oko kopnene invazije protiv Irana: Cure detalji dva tajna Trumpova razgovora

Američki predsjednik Donald Trump nije tražio od kurdskih oružanih skupina u Iračkom Kurdistanu da pokrenu kopneni upad u Iran, niti je raspravljao o naoružavanju ili bilo kakvoj tajnoj operaciji CIA-e. To je potvrdio visokorangirani anonimni izvor iz političke elite Iračkog Kurdistana koji je izravno upoznat s telefonskim razgovorima za Sky News. Prema izvoru, Trump je održao dva telefonska razgovora s kurdskim liderima na početku rata između SAD-a i Izraela protiv Irana.

Razgovor s Bafelom Talabanijem, vođom Patriotske unije Kurdistana (PUK), trajao je oko 10 minuta, kao i kratak razgovor s Masoudom Barzanijem, vođom Kurdistanske demokratske stranke (KDP). U oba slučaja, Trump nije tražio ništa konkretno. Nije predlagao invaziju na Iran, nije spominjao oružje, CIA-u niti bilo kakav plan za otvaranje nove fronte.

"Trump nije tražio ništa, nije im predlagao da napadnu bilo gdje i nije raspravljao o oružju ili CIA-i na bilo koji način. Posebno je rekao Talabaniju da cijeni njegovu 'mudrost, iskustvo i veze u regiji' te da mu treba ta mudrost i uvid. Talabani nije dobio nikakav dojam da se traži upad u Iran. Razgovor s Barzanijem bio je sličan, bez ikakvih obveza ili zahtjeva", kazao je izvor piše Sky News.

Izvor je naglasio da su izvještaji o pritisku Trumpa na Kurde da prijeđu granicu te navodi o aktivnom naoružavanju od strane CIA-e – „potpuna laž, to se nije dogodilo“. Ovi razgovori dolaze usred široke spekulacije medijima da Trump traži otvaranje kurdske fronte.

Podsjetimo, kurdska snaga leži u asimetričnom ratovanju, iznenadnim napadima i diverzijama, ali promjena režima bila bi nemoguća bez kontinuiranih američko-izraelskih zračnih udara. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) obećao je ugušiti svaku terorističku ili separatističku aktivnost. Iranski predsjednik naredio je odlučan obračun s bilo kakvim kurdskim upadom. Neke kurdske grupe i irački kurdski dužnosnici demantirali su da je kopnena ofenziva već započela, iako su izvješća o pripremama postojala. Qubad Talabani, zamjenik premijera Kurdistanske regionalne vlade u Iraku, izjavio je da regija nije dio sukoba i namjerava ostati neutralna. Povijesno, Kurdi su više puta bili iskorišteni kao američki saveznici (protiv ISIL-a u Siriji i Iraku), ali su se suočili s izdajama kad su se prioriteti promijenili. Hiwa Osman, bivša savjetnica kurdskog predsjednika Iraka, upozorila je: "Svaki put, kada su se geopolitički prioriteti promijenili, Kurdi su platili najvišu cijenu".