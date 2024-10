VIDEO Nasa snimila uragan Milton iz svemira: 'Mogla bi biti najgora oluja u 100 godina koja je pogodila Floridu'

Predviđa se da će uragan Milton potencijalno biti najgora oluja koji je pogodila Floridu u "više od 100 godina", tvrdi FOX Weather. Očekuje se da će Milton, koji je u ponedjeljak ojačao do uragana kategorije 5, pogoditi dijelove zapadne središnje Floride pod "jedinstvenim kutom" koji bi mogao dovesti do situacije koje su se hitne službe bojale, ali su se za nju pripremali desetljećima. Uragan bi mogao doći ili iznad ili sjeverno od metro područja Tampa-Sarasota, te bi mogli donijeti znatno više vode nego prethodni uragani u regiji.

"Zapadna obala Floride spektakularno je osjetljiva na olujne valove, kao što smo vidjeli. Čak i tropska oluja može gurnuti vodu u Zaljevu do opasnih visina, a kamoli jak uragan. Od ključne je važnosti da svi u središnjoj i južnoj Floridi budu dobro informirani jer stvari se brzo razvijaju", rekao je stručnjak za vremenske prognoze Bryan Norcross.

Kako uragani dobivaju imena

Ni deset dana nije prošlo od Helene, a dijelu Sjedinjenih Američkih država već prijeti Milton. Unatoč naoko bezazlenom nazivlju, iza ovih se imena skrivaju opaki uragani, vremenske nepogode koje se, pod utjecajem klimatskih promjena, sve češće javljaju na sjevernoameričkom kontinentu. Prošlog je tjedna, podsjetimo, uragan Helene poharao jugoistok SAD-a, usmrtivši više od 100 osoba u šest saveznih država, uslijed čega su stradale komunikacije, a milijuni ljudi ostali bez struje. Samo u planinskom, teško pogođenom okrugu Buncombe u Sjevernoj Karolini, u kojem je i grad Asheville, život je izgubilo 35 ljudi. Nakon razorne Helene, izgledna je nova prijetnja i to ponovno na jugoistoku SAD-a. Kako piše CNN, Florida se priprema za još jedan uragan u Meksičkom zaljevu, a riječ je o tropskoj oluji koja nosi naziv Milton. Nastala je u subotu, u zapadnom dijelu spomenutog zaljeva, objavio je u posebnom upozorenju Nacionalni centar za uragane.

Predviđa se da će Milton u ovom tjednu ojačati i, baš kao i Helene, stvoriti situaciju opasnu po život za dijelove zapadne obale Floride. To je, dodajmo, dosad 13. imenovana oluja u 2024. što je zapravo neuobičajeno jer se u prosjeku do tog broja ne dođe prije 25. listopada. A imena tropskih ciklona, u koje spadaju uragani i tajfuni, nisu nimalo slučajna. Naime, pojedinačne oluje svake vrste imenuje Svjetska meteorološka organizacija (WMO) i to tako da za svaku godinu i područje u kojima one nastaju postoji popis imena. Tako se popis za sjeveroatlantski bazen formirao po principu jedno ime za svako slovo engleske abecede, izuzev slova Q, U, X, Y i Z. Riječ je o nizu muških i ženskih imena koja se svakih šest godina rotiraju.

Zanimljivo je da su imena onih oluje koje rezultirala velikim katastrofama umirovljena pa je tako, primjerice, popis za sjevernoatlantski bazen u 2024. gotovo istovjetan onome iz 2018. uz dvije izmjene, a jedna od njih je i Milton. Naime, iza slova M stajao je Michael, snažan i razoran tropski ciklon koji je 2018. postao prvi uragan kategorije 5 u 26 godina koji je stigao do kopna SAD-a. Između Helene i Miltona, dakle, u posljednjih deset dana, "ispucana" su i imena Isaac, Joyce, Kirk i Leslie. Postoji mogućnost da će do kraja godine biti potrošena sva imena s popisa i to ne bi bio prvi put. Intenzivne sezone uragana u Atlantiku dogodile su se 2005. i 2020., stoga je nakon regularnih nazivlja popis nastavljen slovima grčke abecede.