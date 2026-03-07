Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OSOBA TJEDNA

Pedro Sanchez: Jedino svjetlo u mraku europske politike i političara

Spain's PM Sanchez to address Parliament after deadly train crash
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
1/4
VL
Autor
Ivana Jakelić
07.03.2026.
u 15:49

Benjamin Netanyahu 30 godina tvrdi da Iran samo što nije razvio atomsku bombu.I ta priča, nemojmo se lagati, samo je izgovor za stvaranje Velikog Izraela...

Odbacujem jednostranu vojnu akciju SAD-a i Izraela protiv Irana jer predstavlja eskalaciju i pridonosi neizvjesnijem i neprijateljskijem međunarodnom poretku... Moguće je protiviti se režimu mržnje i istodobno se protiviti neopravdanoj i opasnoj vojnoj intervenciji... Kazao je to španjolski premijer Pedro Sanchez, jedino svijetlo u mraku europske politike. Koja osuđuje iranski odgovor na američko-izraelske napade, dok o napadu ne kaže ni slova. Jer valjda je normalno da Izrael i SAD napadaju koga god požele, koristeći se lažnim opravdanjima. Benjamin Netanyahu 30 godina tvrdi da Iran samo što nije razvio atomsku bombu.

I ta priča, nemojmo se lagati, samo je izgovor za stvaranje Velikog Izraela jer paralelno s Iranom, Izrael raketira Libanon i najavljuje kopnenu invaziju na tu zemlju. Europa sve to nijemo promatra i još tvrdi da se Iran, za razliku od Ukrajine, nema pravo braniti!? Kamo sreće da Europa ima više političara poput Sancheza, koji je Trumpu već nekoliko puta rekao "ne", a ovaj mu zauzvrat prijeti – carinama.

 FOTO 100 fotografija ratnog užasa na Bliskom istoku
Spain's PM Sanchez to address Parliament after deadly train crash
1/100
Ključne riječi
Pedro Sanchez SAD Iran Izrael Španjolska Pedro Sánchez osoba tjedna

Komentara 1

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec4.0
16:18 07.03.2026.

Je baš: jedan radikalno lijevi socijalist je "jedino svijetlo u mraku"... Tko još ne vidi od kuda vjetar puše taj je komoletno slijep!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!