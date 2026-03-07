Pedro Sanchez: Jedino svjetlo u mraku europske politike i političara

Odbacujem jednostranu vojnu akciju SAD-a i Izraela protiv Irana jer predstavlja eskalaciju i pridonosi neizvjesnijem i neprijateljskijem međunarodnom poretku... Moguće je protiviti se režimu mržnje i istodobno se protiviti neopravdanoj i opasnoj vojnoj intervenciji... Kazao je to španjolski premijer Pedro Sanchez , jedino svijetlo u mraku europske politike. Koja osuđuje iranski odgovor na američko-izraelske napade, dok o napadu ne kaže ni slova. Jer valjda je normalno da Izrael i SAD napadaju koga god požele, koristeći se lažnim opravdanjima. Benjamin Netanyahu 30 godina tvrdi da Iran samo što nije razvio atomsku bombu.

I ta priča, nemojmo se lagati, samo je izgovor za stvaranje Velikog Izraela jer paralelno s Iranom, Izrael raketira Libanon i najavljuje kopnenu invaziju na tu zemlju. Europa sve to nijemo promatra i još tvrdi da se Iran, za razliku od Ukrajine, nema pravo braniti!? Kamo sreće da Europa ima više političara poput Sancheza, koji je Trumpu već nekoliko puta rekao "ne", a ovaj mu zauzvrat prijeti – carinama.