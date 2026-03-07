VIDEO Pogledajte kako je izgledao napad: Dramatične snimke iz Dubaija, oblak dima iznad aerodroma

Jedan od najprometnijih aerodroma na svijetu, Dubai International Airport, privremeno je obustavio sav zračni promet nakon što je u subotu ujutro zabilježen napad dronom u blizini piste, zbog čega je aktivirana protuzračna obrana. Vlasti su priopćile da su svi letovi privremeno suspendirani radi sigurnosti putnika, osoblja i posada zrakoplova. Sustavi protuzračne obrane presreli su objekt iz zraka, a nakon presretanja čula se snažna eksplozija te se iznad zrakoplovne zone podigao oblak dima. Zrakoplovi koji su u tom trenutku bili u prilazu preusmjereni su prema drugim aerodromima ili su im letovi odgođeni.

Watch the moment a drone struck Dubai International Airport’s runway, forcing the suspension of all flights on Saturday. pic.twitter.com/uU2msQeSX1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 7, 2026

Zrakoplovna kompanija Emirates objavila je da su svi letovi prema Dubaiju i iz Dubaija obustavljeni do daljnjega, a putnicima je savjetovano da ne dolaze u zračnu luku. – Sigurnost naših putnika i posade naš je najveći prioritet i neće biti ugrožena – poručili su iz Emiratesa, dodajući kako su prethodnih dana obavljali ograničen broj letova iz Dubaija i Abu Dhabija kroz sigurne zračne koridore.

Zračna luka je već ranije tijekom tjedna bila privremeno zatvorena ili djelomično ograničena zbog prijetnji raketnimnapadima povezanima s eskalacijom regionalnog sukoba, a neke su zračne luke u zemljama Zaljeva ostale zatvorene i po nekoliko dana. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku već se osjetila i na globalnom zračnom prometu, s brojnim otkazivanjima i preusmjeravanjima letova prema regiji i iz nje.