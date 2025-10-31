Preminuo kralj mlijeka: U poslovnu orbitu lansirao ga izum zbog kojeg su mu mnogi zahvalni

Mljekarski poduzetnik Toni Meggle preminuo je u četvrtak. Objavila je to Meggle grupa, čiji je bio dugogodišnji vlasnik. Meggle je imao 94 godine. Poznati mljekarski poduzetnik Toni Meggle, dugogodišnji vlasnik Meggle grupe, preminuo je u četvrtak u dobi od 94 godine, prenosi Focus.de . Godine 1960. ušao je u obiteljsko poduzeće kao treća generacija i vodio ga kroz mnoga desetljeća. Od regionalne mljekare s prepoznatljivim logom djeteline razvio je svjetski uspješno poduzeće s poslovnicama u brojnim zemljama. Među ostalim, Helene Fischer bila je zaštitno lice i ambasador brenda Meggle proizvoda.

Proboj je postigao zahvaljujući porcijskom maslacu

S razvojem porcijskog maslaca, Meggle je doživio veliki uspjeh. Tim proizvodom je 1960. godine opskrbljeno oko pola milijuna sudionika Euharistijskog svjetskog kongresa. Također, njegov posebno razvijen biljni porcijski maslac (porcijski maslac je maslac koji je pakiran u male, pojedinačne porcije, najčešće namijenjene jednokratnoj upotrebi – primjerice u ugostiteljstvu, hotelima, restoranima, zrakoplovima ili školskim kuhinjama) postao je poznat širom zemlje, a sam naziv marke postao je sinonim za tu vrstu proizvoda. I bageti s namazom, koje je Meggle uvrstio u svoj asortiman 1995. godine, poznati su diljem Njemačke.

Meggle je prenio dionice u zakladu kako bi osigurao radna mjesta. Toni Meggle više je puta nagrađivan, između ostalog Saveznim križem za zasluge i Bavarskim ordenom za zasluge. Također je počasni građanin grada Wasserburga, gdje grupacija i dalje ima svoje sjedište. Danas u portfolio proizvoda spadaju specijaliteti od maslaca, punjena peciva, sir, svježi mliječni proizvodi i mlijeko u prahu. Tvrtka je nedavno dobila zeleno svjetlo za preuzimanje mljekara u Donjoj Saskoj i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Meggleova supruga Marina sada će, kao zamjenica predsjednika upravnog odbora zaklade, „nastaviti njegovu ostavštinu u duhu njegove poduzetničke odgovornosti“, priopćila je grupacija.