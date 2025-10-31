Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
SVI POZNAJU NJEGOV MASLAC

Preminuo kralj mlijeka: U poslovnu orbitu lansirao ga izum zbog kojeg su mu mnogi zahvalni

Foto: Meggle Grupa
VL
Autor
Šimun Ilić
31.10.2025.
u 14:10

S razvojem porcijskog maslaca, Meggle je doživio veliki uspjeh — tim proizvodom je 1960. godine opskrbljeno oko pola milijuna sudionika Euharistijskog svjetskog kongresa

Mljekarski poduzetnik Toni Meggle preminuo je u četvrtak. Objavila je to Meggle grupa, čiji je bio dugogodišnji vlasnik. Meggle je imao 94 godine. Poznati mljekarski poduzetnik Toni Meggle, dugogodišnji vlasnik Meggle grupe, preminuo je u četvrtak u dobi od 94 godine, prenosi Focus.de. Godine 1960. ušao je u obiteljsko poduzeće kao treća generacija i vodio ga kroz mnoga desetljeća. Od regionalne mljekare s prepoznatljivim logom djeteline razvio je svjetski uspješno poduzeće s poslovnicama u brojnim zemljama. Među ostalim, Helene Fischer bila je zaštitno lice i ambasador brenda Meggle proizvoda.

Proboj je postigao zahvaljujući porcijskom maslacu
S razvojem porcijskog maslaca, Meggle je doživio veliki uspjeh. Tim proizvodom je 1960. godine opskrbljeno oko pola milijuna sudionika Euharistijskog svjetskog kongresa. Također, njegov posebno razvijen biljni porcijski maslac (porcijski maslac je maslac koji je pakiran u male, pojedinačne porcije, najčešće namijenjene jednokratnoj upotrebi – primjerice u ugostiteljstvu, hotelima, restoranima, zrakoplovima ili školskim kuhinjama) postao je poznat širom zemlje, a sam naziv marke postao je sinonim za tu vrstu proizvoda. I bageti s namazom, koje je Meggle uvrstio u svoj asortiman 1995. godine, poznati su diljem Njemačke.

Meggle je prenio dionice u zakladu kako bi osigurao radna mjesta. Toni Meggle više je puta nagrađivan, između ostalog Saveznim križem za zasluge i Bavarskim ordenom za zasluge. Također je počasni građanin grada Wasserburga, gdje grupacija i dalje ima svoje sjedište. Danas u portfolio proizvoda spadaju specijaliteti od maslaca, punjena peciva, sir, svježi mliječni proizvodi i mlijeko u prahu. Tvrtka je nedavno dobila zeleno svjetlo za preuzimanje mljekara u Donjoj Saskoj i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Meggleova supruga Marina sada će, kao zamjenica predsjednika upravnog odbora zaklade, „nastaviti njegovu ostavštinu u duhu njegove poduzetničke odgovornosti“, priopćila je grupacija.

Ključne riječi
mlijeko mljekar Meggle Hrvatska meggle

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
marinalučica
14:53 31.10.2025.

Koliko Marina ima godina, manje od 94 ili malo više?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja