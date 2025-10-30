Pili su mlijeko tri dana, a onda je majka otkrila što se nalazilo u boci: 'Odvratno, nisam jela ostatak dana'

Kada je Beth Rees iz Engleske pripremala žitarice za svoju djecu, izlila je mlijeko iz Tesca u posudu, a iz njega je iskliznulo odvratno stvorenje nalik pužu. Dvadesetčetverogodišnja majka dvoje djece šokirala se onime što je vidjela.

- Bilo je užasno, odvratno. Nisam jela ostatak dana. Pozlilo mi je pa sam bacila posudu. Oprala sam je dvaput, ali se nisam mogla natjerati da je ponovno koristim - kazala je, prenosi The Sun. Mlijeko je stiglo u sklopu Tesco dostave hrane koju je Beth primila u petak, 17. listopada. Bocu je otvorila sljedeće nedjelje i tim je mlijekom hranila svog trogodišnjeg i osmomjesečnog sina.

U srijedu, 22. listopada, Beth je preostalo mlijeko izlila u tavu kako bi pripremila doručak za djecu. U tom trenutku, iz mlijeka je izletio puž golač. 'Stvorenje' je bilo natečeno od stajanja u mlijeku i prekriveno gustom sluzi. „Osobno mislim da je to bio puž, ali mislim da mu je boja postala tako čudna od stajanja u mlijeku, da se udebljao i napuhnuo.“, kazala je majka.

Ona i njezin partner bili su bijesni zbog pronalaska „stvorenja“ u mlijeku te su kontaktirali Tesco, no tvrde da je bilo teško doći do njih. „Bila sam ljuta jer nisam izbirljiva prema sebi i svom partneru, ali oboje moje djece piju iz toga od nedjelje i osjećam se jako krivom.“, kazala je majka. Dodala je da je poslala WhatsApp poruke Tescu s fotografijom kao dokazom, ali se oni „nisu baš uznemirili.“

„Rekli su da to odnesem u Tesco, ali nekoliko ljudi s kojima sam razgovarala reklo je da su to učinili i da se ništa nije dogodilo.“ Čak i nakon telefonskog poziva, Beth je tvrdila da trgovina i dalje nije bila od velike pomoći. Supermarket joj je rekao da će provesti internu istragu s trgovinom, ali da joj ne mogu dati više informacija, dodala je Beth. Tesco je ponudio kupon kao ispriku, no Beth je prvenstveno brinula zbog drugih „stvorenja“ koja su se možda provukla. „Ponudili su nam kupon za gestu dobre volje od 25 funti, ali nisu mi htjeli reći što će se sljedeće dogoditi. Mislila sam da će tražiti opoziv artikla. Ništa nije poduzeto po tom pitanju. Ne bih htjela da itko drugi to pronađe“, nastavila je.

„Žao nam je što smo ovo čuli. Usko surađujemo s našim dobavljačima kako bismo osigurali robusne postupke kvalitete, a mlijeko se temeljito provjerava tijekom cijelog proizvodnog procesa, uključujući više faza filtriranja. U ovakvoj situaciji uvijek tražimo od kupca da vrati proizvod u trgovinu radi punog povrata novca kako bi naš tim mogao u potpunosti istražiti pritužbu.“, rekao je glasnogovornik Tesca za The Sun.