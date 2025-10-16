FOTO Uspješna poduzetnica kaže da ne zna koliko košta mlijeko, obožavatelji šokirani njenim izjavama

Život u luksuznom i glamuroznom svijetu obitelji Kardashian sigurno nosi svoje jedinstvene izazove, a jedan od njih svakako je i kako održati vezu sa "stvarnim" svijetom. Ova tema dospjela je u prvi plan tijekom nedavnog gostovanja Kim Kardashian u popularnom podcastu Call Her Daddy, gdje je voditeljica Alex Cooper postavila pitanje o tome koliko Kim godišnje ulaže u svoje uljepšavanje.

Kardashian je iskreno priznala da iznos koji troši na takve tretmane "puno" varira, no nije mogla precizno navesti brojku. Kada je voditeljica upitala radi li se o šesteroznamenkastom ili čak sedmeroznamenkastom iznosu, Kim je odgovorila da nije sigurna, a zatim je nagađala: "Zapravo bih trebala to znati... možda čak milijun dolara."

Iako je svjesna da troši značajna sredstva na uljepšavanje, Kardashian je priznala da općenito ne razmišlja previše o cijeni stvari. "Nemam pojma koliko, na primjer, košta neki osnovni proizvod", izjavila je. "Voljela bih biti malo bolje informirana o tome koliko, recimo, košta karton mlijeka."

Podsjetimo, neto vrijednost Kim Kardashian danas se procjenjuje na impresivnih 1,7 milijardi američkih dolara. Prema Forbesu, već je 2021. godine postala milijarderka, zahvaljujući nevjerojatnoj transformaciji svoje medijske i modne karijere u globalni poslovni imperij. Glavni faktor koji je pridonio ovom bogatstvu je njen brend Skims, koji se bavi proizvodnjom donjeg rublja i pidžama. Prije nego je stvorila ovu uspješnu marku, posjedovala je kozmetički brend KKW Beauty, čiji je udio prodala, a prihod od te prodaje također je značajno povećao njenu imovinu.

Kim Kardashian prisutna je na reality televiziji već dugi niz godina, prvo kroz popularni Keeping Up with the Kardashians, a kasnije i kroz The Kardashians. Osim toga, značajan prihod ostvaruje kroz ugovore, gostovanja, sponzorstva te objave na društvenim mrežama, čime dodatno učvršćuje svoju poziciju na vrhu poslovnog svijeta.