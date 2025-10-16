Naši Portali
ŽIVOT NA VISOKOJ NOZI

FOTO Uspješna poduzetnica kaže da ne zna koliko košta mlijeko, obožavatelji šokirani njenim izjavama

16.10.2025.
u 18:15

U posljednjem razgovoru, slavna milijarderka Kim Kardashian otkrila je kako bi voljela znati koliko košta karton mlijeka...

Život u luksuznom i glamuroznom svijetu obitelji Kardashian sigurno nosi svoje jedinstvene izazove, a jedan od njih svakako je i kako održati vezu sa "stvarnim" svijetom. Ova tema dospjela je u prvi plan tijekom nedavnog gostovanja Kim Kardashian u popularnom podcastu Call Her Daddy, gdje je voditeljica Alex Cooper postavila pitanje o tome koliko Kim godišnje ulaže u svoje uljepšavanje.

Kardashian je iskreno priznala da iznos koji troši na takve tretmane "puno" varira, no nije mogla precizno navesti brojku. Kada je voditeljica upitala radi li se o šesteroznamenkastom ili čak sedmeroznamenkastom iznosu, Kim je odgovorila da nije sigurna, a zatim je nagađala: "Zapravo bih trebala to znati... možda čak milijun dolara."

Iako je svjesna da troši značajna sredstva na uljepšavanje, Kardashian je priznala da općenito ne razmišlja previše o cijeni stvari. "Nemam pojma koliko, na primjer, košta neki osnovni proizvod", izjavila je. "Voljela bih biti malo bolje informirana o tome koliko, recimo, košta karton mlijeka."

FILE PHOTO: Kim Kardashian takes stand in Paris robbery trial
1/17

Podsjetimo, neto vrijednost Kim Kardashian danas se procjenjuje na impresivnih 1,7 milijardi američkih dolara. Prema Forbesu, već je 2021. godine postala milijarderka, zahvaljujući nevjerojatnoj transformaciji svoje medijske i modne karijere u globalni poslovni imperij. Glavni faktor koji je pridonio ovom bogatstvu je njen brend Skims, koji se bavi proizvodnjom donjeg rublja i pidžama. Prije nego je stvorila ovu uspješnu marku, posjedovala je kozmetički brend KKW Beauty, čiji je udio prodala, a prihod od te prodaje također je značajno povećao njenu imovinu.

Kim Kardashian prisutna je na reality televiziji već dugi niz godina, prvo kroz popularni Keeping Up with the Kardashians, a kasnije i kroz The Kardashians. Osim toga, značajan prihod ostvaruje kroz ugovore, gostovanja, sponzorstva te objave na društvenim mrežama, čime dodatno učvršćuje svoju poziciju na vrhu poslovnog svijeta.

