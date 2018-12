Službeno je: Maleni Gabrijel preminuo je zbog liječničkog propusta

Oko slučaja malenog Gabijela Bebića iz Metkovića i krivca zaslužnog za njegovu preranu smrt već se tjednima ne stišava buka. No sada je konačno i stigao nalaz komisije Hrvatske liječničke komore. Nalazan je napravljen na temelju dostavljene dokumentacije nakon iskaza liječnika koji su sudjelovali u medicinskom zbrinjavanju dječaka iz Metkovića, prenosi RTL.

Zaključeno je kako je došlo do stručnog propusta u zbrinjavanju krvožilnog urušaja te zatajenja disanja malenog dječaka. No, komisija HLK-a također dodaje da se ne može sa sigurnošću znati bi li i pravovremeno liječenje dovelo do drukčijeg ishoda. S druge strane, izvjesno je kako bi pravovremeno i ispravno liječenje septičnog urušaja koji je bio u ranoj fazi, pospješio kliničko liječenje i doveo do svakako pozitivnijeg ishoda.