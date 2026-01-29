Naši Portali
POSLANE U DUMU

Novi detalji o golim fotografijama bivšeg savjetnika švedskog premijera, završile su i u Rusiji

Stockholm
Pixabay
VL
Autor
Vecernji.hr
29.01.2026.
u 09:24

Istraga koju je pokrenula švedska Sigurnosna policija otkrila je da je anonimna e-mail adresa korištena za slanje slika bila povezana s Protonmailom, popularnim šifriranim servisom koji omogućava anonimnost

Tobias Thyberg, bivši švedski nacionalni sigurnosni savjetnik, ponovno je dospio u središte pozornosti nakon što su njegove privatne fotografije s aplikacije Grindr procurile u ruske medije, a završile su i u rukama nekoliko zastupnika ruske Dume, te su sasvim sigurno dospjele i do ruskih obavještajnih službi. Ovaj skandal, koji je izbio u svibnju prošle godine i to svega nekoliko sati nakon što je Thyberg imenovan na tu visoku funkciju, doveo je do njegovog iznenadnog povlačenja s dužnosti. Fotografije, među kojima se nalazila i jedna s eksplicitnim sadržajem, poslane su na adresu švedske Vlade i švedskim medijima samo 33 minute nakon što je Thyberg predstavljen javnosti.

Nakon što su slike postale javne, pokrenuta je opsežna istraga, koja je brzo otkrila da slike nisu poslane samo u Švedsku, već i u Rusiju, gdje su primatelji bili visokopozicionirani političari, uključujući i članove Dume. To je odmah izazvalo zabrinutost u sigurnosnim krugovima, jer su se pojavile sumnje da je netko namjerno pokušao kompromitirati Thyberga i iskoristiti ovu situaciju za obavještajne svrhe, piše Dagens Nyheter. 

Istraga koju je pokrenula švedska Sigurnosna policija otkrila je da je anonimna e-mail adresa korištena za slanje slika bila povezana s Protonmailom, popularnim šifriranim servisom koji omogućava anonimnost. Kada su slike došle u posjed Vlade, započeo je detaljan pregled IT sustava u pokušaju otkrivanja tko je mogao biti odgovoran za njihovo širenje. Prema informacijama, otkriveno je da je Protonmail račun koji je poslao slike zapravo bio kreiran od strane diplomata u Ministarstvu vanjskih poslova.

Ubrzo nakon toga, Sigurnosna policija započela je praćenje diplomata, što je dovelo do akcije 11. svibnja, kada je muškarac uhićen i privremeno zadržan. Tri dana nakon uhićenja, diplomat je pronađen mrtav, nakon što je, prema izvještajima, oduzeo vlastiti život. Njegova smrt šokirala je kolege i rođake, koji tvrde da je diplomat inzistirao na svojoj nevinosti. Unatoč njegovoj smrti, istraga se nastavila, a sigurnosne službe tvrde da postoji još mnogo nepoznanica koje treba razjasniti, uključujući i sudbinu dokumenata koje je diplomat navodno nosio sa sobom iz Ministarstva vanjskih poslova.
gole fotografije skandal Švedska

