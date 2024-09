Slučaj ginekologa u Osijeku nije jedini. I u vukovarskoj bolnici radi liječnik nepravomoćno osuđen za pokušaj silovanja

Nedavni slučaj ginekologa iz KBC-a Osijek, koji je zbog silovanja pacijentice tijekom pregleda nepravomoćno osuđen na kaznu zatvora, nije jedini takav slučaj u Hrvatskoj. Ukazuju na to i iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka ukazujući kako i u bolnici Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro u Vukovaru radi nepravomoćno osuđeni liječnik za kazneno djelo silovanja u pokušaju i vršenje bludnih radnji na štetu 11 pacijenata. Kako navode iz Centra, taj liječnik, inače specijalist opće kirurgije i uži specijalist vaskularne kirurgije, i dalji radi nesmetano u vukovarskoj bolnici. Inače, taj liječnik je prije radio i kao predavač na Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička.

Ravnatelj: Nismo sud ili policija

Cijeli sudski postupak uslijedio je nakon što je liječnika prijavio jedan od studenata vukovarskog Veleučilišta kojega je liječnik neprimjereno dodirivao. U ranijim napisima Večernjeg lista o ovom slučaju pisali smo i kako su se takvi slučajevi događali tijekom predavanja ili ispita na Veleučilištu ali i u liječnikovoj ordinaciji u vukovarskoj bolnici kamo je pozivao studente. Zbog svih tih prijava liječnik je u listopadu prošle godine pred Općinskim sudom u Osijeku nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od tri i pol godine. S obzirom na to da liječnik i dalje radi u bolnici, Centar je od čelnika vukovarske bolnice zatražio odgovore koje su korake i mjere poduzeli kao poslodavac u ovom slučaju, odnosno jesu li donijeli ikakvu mjeru privremenog udaljavanja liječnika od obavljanja liječničke dužnosti sve dok se pravomoćno ne okonča postupak. Napominju kako su od vukovarske bolnice zatražili i odgovor je li se protiv navedenog liječnika pokrenuo disciplinski postupak, odnosno je li se vodio disciplinski postupak pred sudom Komore.

– Zaprimili smo odgovor u kojemu su nas obavijestili da nisu upoznati s navedenim slučajem te da u proteklih deset godina nije zaprimljena niti jedna pritužba na rad ili postupanje imenovanog liječnika niti posjeduju informaciju da je nadležna Komora postupala prema imenovanom liječniku. S obzirom na naš upit i značaj težine kaznenog djela, obavijestili su nas da su se obratili Ministarstvu pravosuđa RH i zatražili dokaz o osuđivanosti za kazneno djelo koje bi bilo nespojivo s obavljanjem poslova liječnika specijalista kirurgije. Također, uputili su zamolbu Općinskom sudu u Osijeku za dostavu presude na temelju koje smo im uputili zahtjev. U odgovoru su naveli da će po primitku tražene dokumentacije NMB Vukovar kao poslodavac poduzeti sve potrebne pravne radnje kojima će se regulirati radno pravni status liječnika – stoji u priopćenju Centra. Ravnatelj vukovarske bolnice Ante Blažanović i nama je slično odgovorio navodeći da kao bolnica nema nikakvih informacija o ikakvoj presudi protiv njihova zaposlenika te da oni nisu ni sud ni policija.

– Kada bude postojala nekakva pravomoćna presuda, moći ćemo donijeti odluku kao bolnica. Do tada mi s tim nemamo ništa. Sve dodatne informacije oko ovog slučaja i o tome vodi li kakav postupak protiv liječnika mogu se zatražiti u Ministarstvu zdravstva – kratko nam je rekao Blažanović napominjući kako se radi o liječniku koji je višegodišnji zaposlenik vukovarske bolnice.

Suspenzija kao rješenje

Više smo pokušali doznati i od nekih drugih liječnika iz vukovarske bolnice koji su nam potvrdili kako nepravomoćno osuđeni liječnik i dalje radi s pacijentima.

– Prema nama je on uvijek bio korektan i kada smo pročitali u medijima o čemu se radi, svi smo se iznenadili. Je li sve to istina ili nije, mi u to ne ulazimo. Mislim da bi dobro bilo radi svih nas, ali i cijelog sustava, da svi liječnici protiv koji se potvrdi optužnica budu suspendirani s radnog mjesta sve dok presuda ne bude pravomoćna. Malo je nezgodno i nama, a prije svega pacijentima bez obzira na to o kojem liječniku se radi – rekli su nam liječnici iz vukovarske bolnice s kojima smo razgovarali na ovu temu.

U svojoj obrani optuženi liječnik je govorio kako je cijeli postupak osmišljen kao pakleni plan da ga se uništi kao liječnika, znanstvenika, supruga, oca dvoje djece i političara te da je on izrazito heteroseksualna osoba, da ima odbojnost prema homoseksualnim odnosima te da i dalje radi kao liječnik.

