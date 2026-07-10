Pokušaj Europske komisije da deblokira već nekoliko godina praktično zamrznute pristupne pregovore Srbije i EU doživio je zvučan neuspjeh. Na kraju se osam članica Unije, među kojima je bila i Hrvatska, usprotivilo takvom prijedlogu, inzistirajući pritom na strogom ispunjavanju svih kriterija i skrećući pozornost na probleme Srbije s demokracijom, vladavinom prava i slobodom medija. Osim Hrvatske, brzom propuštanju Srbije usprotivile su se i baltičke članice, Litva i Estonija, kao i Belgija, Nizozemska, Švedska, Bugarska i Finska, dok su još Latvija, Luksemburg i Danska izrazile ozbiljne rezerve prema otvaranju novog kruga pregovora sa Srbijom u sadašnjim okolnostima. Srbija već godinama nije ostvarila nikakav pomak ni kada je riječ o normalizaciji odnosa s Kosovom, ali ni u pogledu usklađivanja svoje vanjske politike s europskom, s obzirom na to da Srbija još nije uvela sankcije Rusiji, zbog čega dio članica EU ne želi resetirati pristupni proces Srbije, a time i ukupne odnose Europske unije sa Srbijom. Budući da je za nastavak pristupnog procesa Srbije još uvijek potrebna konsenzualna odluka svih 27 članica, Europska komisija morala je priznati neuspjeh.