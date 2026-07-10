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10.07.2026. u 20:36

Istodobno je Europski parlament s uvjerljivom većinom usvojio i vrlo kritičko izvješće posebnog izvjestitelja Tonina Picule o napretku Srbije, u kojem se Beograd podsjeća da na putu prema EU nije potrebno samo reforme usvajati, nego ih i dosljedno provoditi.

Pokušaj Europske komisije da deblokira već nekoliko godina praktično zamrznute pristupne pregovore Srbije i EU doživio je zvučan neuspjeh. Na kraju se osam članica Unije, među kojima je bila i Hrvatska, usprotivilo takvom prijedlogu, inzistirajući pritom na strogom ispunjavanju svih kriterija i skrećući pozornost na probleme Srbije s demokracijom, vladavinom prava i slobodom medija. Osim Hrvatske, brzom propuštanju Srbije usprotivile su se i baltičke članice, Litva i Estonija, kao i Belgija, Nizozemska, Švedska, Bugarska i Finska, dok su još Latvija, Luksemburg i Danska izrazile ozbiljne rezerve prema otvaranju novog kruga pregovora sa Srbijom u sadašnjim okolnostima. Srbija već godinama nije ostvarila nikakav pomak ni kada je riječ o normalizaciji odnosa s Kosovom, ali ni u pogledu usklađivanja svoje vanjske politike s europskom, s obzirom na to da Srbija još nije uvela sankcije Rusiji, zbog čega dio članica EU ne želi resetirati pristupni proces Srbije, a time i ukupne odnose Europske unije sa Srbijom. Budući da je za nastavak pristupnog procesa Srbije još uvijek potrebna konsenzualna odluka svih 27 članica, Europska komisija morala je priznati neuspjeh.

Ključne riječi
Europska unija Srbija Aleksandar Vučić

Komentara 4

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DO
DOMAZL
21:12 10.07.2026.

Vučić radi tipično ciganski. Pod fol, gura se, a ne želi, samo da zadrži "cicu" iz EU. Ugošćuju EU pedere, lgbt, podmićuju, samo da bi bili na njihovoj strani. To je davno poznata sfrj diplomacija.

DR
DrJok
20:45 10.07.2026.

predlazem da se Vucic i Brnaba odmah prime u EU jer se potpuno uklapaju, a mi ostali da zuvek ostanemo van ludare.

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