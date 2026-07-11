Kad bi se pisao priručnik za suvremeni desni populizam, jedno od prvih poglavlja vjerojatno bi bilo posvećeno Asterixu. Malo galsko selo. Veliko Rimsko Carstvo i Cezar. Nekoliko tvrdoglavih junaka. I uvjerenje da se iza sljedećeg brežuljka već sprema nova rimska legija. Formula je jednostavna. Što je carstvo veće, to će publika zdušnije navijati za malo selo. Hollywood je od iste formule – Davida protiv Golijata – izgradio cijelu industriju. Rocky. Rambo. Neo. Glavni junak gotovo nikada nije najmoćniji čovjek u priči. Naprotiv. Njegova snaga proizlazi iz uvjerenja da je protiv njega cijeli sustav.
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Po naslovu sam zaključio da se radi o Milanoviču.