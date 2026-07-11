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11.07.2026. u 16:13

Najveća inovacija suvremenog desnog populizma: status žrtve pretvoren je u jedan od najkorisnijih i najučinkovitijih političkih resursa

Kad bi se pisao priručnik za suvremeni desni populizam, jedno od prvih poglavlja vjerojatno bi bilo posvećeno Asterixu. Malo galsko selo. Veliko Rimsko Carstvo i Cezar. Nekoliko tvrdoglavih junaka. I uvjerenje da se iza sljedećeg brežuljka već sprema nova rimska legija. Formula je jednostavna. Što je carstvo veće, to će publika zdušnije navijati za malo selo. Hollywood je od iste formule – Davida protiv Golijata – izgradio cijelu industriju. Rocky. Rambo. Neo. Glavni junak gotovo nikada nije najmoćniji čovjek u priči. Naprotiv. Njegova snaga proizlazi iz uvjerenja da je protiv njega cijeli sustav.

Ključne riječi
političari Benjamin Netanyahu Viktor Orban Donald Trump

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
16:18 11.07.2026.

Po naslovu sam zaključio da se radi o Milanoviču.

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