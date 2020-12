Kako se blagdani pod mjerama provode u Europi? Evo što je sve zabranjeno u pojedinim državama

U Sloveniji su u zadnja 24 sata potvrđene 1524 zaraze koronavirusom, uz 44 smrtna ishoda kod oboljelih, objavila je u utorak slovenska vlada, koja je od danas na tjedan dana ublažila neke mjere uvedene zbog obuzdavanja pandemije. To je na razini prosjeka proteklog tjedna, pa je epidemiološka situacija u zemlji i dalje teška.

Od danas su, međutim, na snazi vladine odluke o malom popuštanju nekih restrikcija, u trajanju od osam dana, nakon čega slijedi ponovno zatvaranje tijekom božićnih i novogodišnjih praznika.

S 5634 testa potvrđeno je 1524 zaraza, uz 27 posto pozitivnih nalaza, od posljedica Covida-19 umrlo je još 44 oboljelih, čime se broj preminulih od početka epidemije povećao na 2151, objavila je vlada. Stanje u bolnicama i dalje je teško i one na granici kapaciteta, a po jučerašnjim podacima u njima je bilo najviše hospitaliziranih do sada. Po današnjim podacima trenutno su hospitalizirana 1284 covid pacijenata. Od toga je njih 204 na odjelima intenzivne njege, a tijekom jučerašnjeg dana na kućni oporavak otpušteno je 127 ljudi.

Video: Mjere za trgovačke centre i trgovine

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od danas su na snazi mjere manjeg popuštanja i ublažavanja restrikcija, ali će to vrijediti samo do 23. prosinca, kad će se protuepidemijske mjere opet pojačati kako bi se izbjeglo pojačano širenje virusa do čega bi moglo doći tijekom blagdanskih dana. U idućih osam dana u cijeloj je državi ponovo dopušten javni promet, ali u manjoj mjeri nego inače i uz pridržavanje svih mjera zaštite, pa će tako u autobusima moći biti popunjeno svako drugo sjedište.

Na nacionalnoj je razini ponovo dopušten rad nekih uslužnih djelatnosti, poput frizerskih i pedikerskih salona, a dodatno popuštanje restrikcija i kretanja vrijedi u samo 4 od 12 statističkih regija u kojima je epidemiološka situacija nešto bolja. Riječ je o središnjem i zapadnom dijelu zemlje, uključivši i područje Ljubljane, a stanovništvo će u njima moći izlaziti i izvan područja svojih matičnih općina, ali ne izvan regije.

U tim područjima otvorene su i trgovine obuće i odjeće koje su do sada bile zatvorene. Ova pravila ne vrijede u ostalih osam regija u kojima je stanje s epidemijom teže, a za cijelo područje države i dalje je na snazi policijski sat, kao i odluka o on-line nastavi u školama. O tome kakve će mjere biti u vrijeme blagdana i nakon njih vlada će razgovarati na svojoj sjednici već u četvrtak. Potpredsjednik vlade i ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek kazao je da se razmišlja o modelu restrikcija koje je za to razdoblje uvela Njemačka.

Premijer Janez Janša u ponedjeljak je u parlamentu najavio da će prvih 5000 doza cjepiva Pfizer-BioNtecha, koje će Slovenija dobiti preko zajedničkih nabava Europske komisije, u zemlju stići krajem godine, te da do opsežnijeg cijepljenja koje će riješiti problem pandemije treba pričekati još nekoliko mjeseci i držati se svih propisanih mjera zaštite. Odgovarajući na kritičke tvrdnje oporbe da njegova vlada slabo upravlja krizom i da je Slovenija i nakon dvomjesečnih strogih restrikcija među najlošijim državama u Europi po rastu zaraze, Janša je kazao je to daleko od istine. Rezultati bi, tvrdi on, mogli biti i bolji da oporba, umjesto da se pridruži vladi u naporima da se stanje dovede pod kontrolu, čak i vrhunac epidemije ne koristi za političku destabilizaciju i da joj je i u vrijeme pandemije glavni cilj "rušenje vlade".

Francuzi su u utorak pozvani na oprezne mjere ograničenja kretanja prije Božića da bi izbjegli novo razbuktavanje zaraza tijekom blagdana, u vrijeme kada se restrikcije malo popuštaju, osim za sektore ugostiteljstva i kulture.

Premijer Jean Castex je preporučio roditeljima da u četvrtak i petak prije Božića ne šalju djecu u školu, kako bi ograničili opasnost od zaraze nekoliko dana kasnije.

"Svaki puta kada je moguće, posebice ako za Božić trebate sresti ranjive osobe, ako je moguće ne vodite djecu u četvrtak i petak", rekao je premijer na Radiju Europe 1, i također preporučio karantenu tjedan dana prije obiteljskih i okupljanja među prijateljima krajem godine.

U utorak, Francuska je službeno izašla iz druge karantene, koju je sada zamijenio noćni policijski sat, od 20 do 6 ujutro.

Život je daleko od povratka u normalu, jer restorani i kazališta i kina ostaju zatvoreni do nove uredbe.

Jean Castex nije bio optimističan u utorak i upozorio je da ne može jamčiti da će kafići, noćni klubovi i restorani moći početi raditii 20. siječnja kao što je ranije bilo predviđeno i objasnio da" to ovisi kako će proteći razdoblje blagdana, koje može pogodovati ubrzanom širenju virusa".

To isto vrijedi i za sektor kulture gdje kazališta, kina i muzeji ostaju zatvoreni.

Djelatnici u kulturi kritiziraju te odluke i organiziraju nekoliko skupova diljem Francuske u znak prosvjeda.

Kako bi ih smirio Castex je potvrdio dodatnih 35 milijuna eura za sektor kulture i ponovno razmatranje situacije 7. siječnja.

Iz ugostiteljskog i hotelskog sektora više tisuća profesionalaca se okupilo u ponedjeljak u Parizu uz povike "Pustite nas da radimo".

Više od 58.000 ljudi je umrlo od početka epidemije u Francuskoj gdje je svakog dana bilo prosječno više od 10.000 novozaraženih.

Nizozemski premijer Mark Rutte u ponedjeljak je najavio strogi lockdown od 15. prosinca do 19. siječnja 2021. Od utorka su zatvorene sve trgovine koje ne prodaju svakodnevne potrepštine, kina, frizerski saloni i teretane, a u srijedu se zatvaraju i škole. Građanima je preporučeno da ne rezerviraju nikakva nepotrebna putovanja sve do sredine ožujka iduće godine.

Restrikcije će se malo popustiti tijekom tri božićna dana, kada će građanima biti dozvoljeno da prime tri umjesto dva gosta, u što se ne računaju djeca ispod 13 godina. Sve nove mjere donesene su nakon što je u Nizozemskoj u jednom danu zabilježeno čak 10.000 novih slučajeva Covida u jednom danu, navodi AP.

Velika Britanija prva je u svijetu počela s cijepljenjem protiv korona virusa, a nešto prije nego su prva cjepiva stigla Boris Johnson je objavio da će se u božićnom razdoblju, točnije od 23. do 27 prosinca opustiti dio mjera, pa tako u tom periodu neće biti ograničenja za putovanja unutar države.

To znači da će građani moći posjećivati jedni druge, pa i prespavati, ali uz ograničenja. Naime, ova mjera podrazumijeva da se mogu 'miješati' članovi iz samo tri kućanstva i vrijedi za cijele blagdane, odnosno - ne može se na Badnjak biti s dvije obitelji, a na Božić s druge dvije, različite obitelji, javlja BBC.

VIDEO: Mogu li se simptomi koronavirusa pojaviti i odmah nestati?