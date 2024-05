Slijedi li raskol Suverenista? Vučemilović: Žeton nisam ja, nego su to Pavliček i Grmoja

S današnjim danom podnosim ostavku na sve stranačke funkcije koje sam do sada obnašala. Očekujem da u što skorijem roku provedete na stranačkim tijelima ovu odluku. Zahvaljujem se na dosadašnjoj suradnji i želim vam puno uspjeha u daljnjem radu - objavila je danas članica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović koja je, zajedno s predsjednikom te stranke Marijanom Pavličekom, na nedavnim izborima, i na zajedničkoj listi s Mostom, osvojila dva zastupnička mandata za Suvereniste. Stoga smo je najprije zamolili da pojasni zašto je podnijela neopozivu ostavku na sve dužnosti u Suverenistima.

- Zato da bih imala više vremena za svoju obitelj jer se želim rasteretiti. I u tome ne vidim ništa dramatično, ali vidim da su reakcije vezane uz tu moju odluku jako ružne. Ne razumijem zašto. To je na čast ljudima koji izgovaraju i pišu takve gadosti. Neću to niti komentirati - uzvratila nam je Vesna Vučemilović.

Moj potez je stranačka stvar

Kada smo joj kazali da možda neki građani i birači smatraju kako je tim postupkom iznevjerila njihova politička i izborna očekivanja jer se to može protumačiti kao priklanjanje HDZ-u, Vučemilović je rekla:

- Kakve to ima veze s tim što sam napravila? Moj potez je stranačka stvar. Podnijela sam ostavku na stranačke funkcije jer više ne želim biti članica predsjedništva Hrvatskih suverenista i predsjednica glavnog odbora te stranke.

POVEZANI ČLANCI:

Znači li to da ona i dalje ostaje članica Suverenista ili ipak izlazi iz te stranke te može li se iz izjave šefa HDZ-a Andreja Plenkovića koji je potvrdio da je s njom razgovarao, iščitati da s Plenkovićem pregovara o mogućoj potpori HDZ-u pri sastavljanju parlamentarne većine, pitali smo je.

- To su dvije različite stvari koje jedna s drugom nemaju nikakve veze. Bila sam vrlo jasna, podnijela sam ostavku na stranačke funkcije. Je li to tolika drama?! Ja u tome ne vidim ništa dramatično. A to sam učinila jer više vremena želim provoditi sa svojom obitelji nego na stranačkim sastancima. Mislim da na to imam pravo kao i svatko drugi. I zašto me se sad zbog toga naziva žetonom? Voljela bih čuti objašnjenje za to jer meni nije najjasnije čemu takva retorika. Možda je to zato što sam žena pa se nije očekivalo da ću kao žena povući takve poteze. Zaista iz izjava svih tih moralnih vertikala, poput Nikole Grmoje, ne mogu dokučiti zašto bih ja to mogla biti žeton. Jasno sam rekla da ne želim ni u kakve koalicije s SDP-om i Možemo!, a ja nikada nisam koalirala s HDZ-om, dok je Marijan Pavliček dvostruki žeton jer je koaliciju s HDZ-om sklopio i u Vukovaru i u Dubrovniku, kao što su i Grmoja i Most dvaput bili žetoni kada su HDZ dvaput doveli na vlast. Treba Pavličeka i Grmoju pitati zašto su to učinili. Ako je netko žeton, to su onda svi ti ljudi koji sada pljuju po meni samo zato što kao članica Hrvatskih suverenista ne želim ići u koaliciju s onima koji nisu glasali za hrvatsku neovisnost, odnosno, s SDP-om i s još ekstremnijom i gorom ljevicom, što je stranka Možemo! - odgovorila je Vučemilović.

Kako smo je ipak još jednom upitali što se krije iza Plenkovićeve izjave da se čuo s njom te može li se to tumačiti kao pregovaranje i dogovaranje oko njene potpore HDZ-u, Vučemilović je uzvratila:

>> VIDEO Anušić o fotografiji s glavnim tajnikom DP-a: 'Politika i prijateljstvo se kod mene ne miješaju'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Pa je li zabranjeno razgovarati?! Već danima pregovaraju HDZ i Domovinski pokret pa pitanje oko slaganja vladajuće većine treba uputiti HDZ-u i DP-u. I još jedna stvar, nisam čula da je itko Marija Radića i Ivanu Penavu iz DP-a nazvao žetonima. Jedino se žetonima naziva Darija Zurovca iz Fokusa i mene. To cipelarenje je gnjusno i nečuveno. Kreatori svega toga to očito rade s nekim ciljem.

Čim se obznani da ide s HDZ-om, leti iz stranke

Nakon razgovara s Vesnom Vučemilović nazvali smo i čelnika Suverenista Marijana Pavličeka upitavši ga je li se on danas ili jučer čuo s Vesnom Vučemilović. Njegov je odgovor glasio - ne.

- Predsjedništvo stranke sastalo se u subotu i tada je donesena jasna odluka o jedinoj bitnoj točci dnevnog reda, a ta odluka glasi da Suverenisti neće HDZ-u dati potporu za formiranje vladajuće većine sa SDSS-om i Domovinskim pokretom. To je bio jasan stav. Mi smo svjesni da smo na izborima glasove dobili na antikorupcijskoj platformi i toga ćemo se i dalje držati. I bilo bi sad suludo potporu dati onima koje smo do jučer kritizirali, i to žestoko. Tim više što smo u prošlom sazivu Sabora davali brojne prijedloge koje su oni redom odbijali. To je bio stav predsjedništva stranke, a Vesna Vučemilović je pritom bila suzdržana. Svi su ostali bili "za", ona nije bila "protiv" već suzdržana. Već tu večer ona na svom Facebook profilu objavljuje kako nitko u njeno ime neće odlučivati i da nema šanse da ona ide u bilo kakve koalicije s ljevicom, a tema ljevice uopće nije bila tema razgovora na tom predsjedništvu stranke. O tome se uopće nije raspravljalo niti smo o tome imali namjeru raspravljati. I ne znam zašto se ona onda imala potrebu oko toga javno izjašnjavati. No, nisam na to htio niti reagirati. Ali Vučemilović sutradan, u nedjelju ujutro, daje jednom mediju izjavu da je ona hipotetski, u slučaju da HDZ i Domovinski pokret stvore većinu, onda voljna to podržati. Eh, onda sam morao reagirati jer je ona time prekršila odredbu predsjedništva stranke i već su krenuli napisi o raskolu među Suverenistima, čime se stranci prouzročila nepotrebna šteta. Ne znam zašto ona ima potrebu stalno medijski izlaziti s nekim izjavama u javnost. Stoga sam na to reagirao kazavši da bi mi bilo žao da proda svoj obraz i postane žeton. No, na njoj je, to će biti njena odluka. U ponedjeljak je ona u grupu predsjedništva stranke poslala poruku u smislu kako ja nju mogu prozvati žetonom, na što sam joj odgovorio da će ona samu sebe prozvati žetonom ako to napravi. Unutar predsjedništva uslijedila je rasprava, a ja sam je prekjučer nazvao i rekao da bi bilo dobro ako bismo mogli sjesti i izgladiti stvari. Uzvratila je da će mi se javiti poslijepodne, ali nije me nazvala. Ni to popodne, ni jučer, ali je zato danas poslala poruku predsjedništvu da daje ostavku na sve funkcije u stranci. I zanimljivo, nakon pet minuta novinari već imaju tu njenu ostavku koju sam ja prvi put vidio i pročitao na jednom portalu - prepričao nam je Pavliček.

I kako on sad tumači tu njenu ostavku i što, po njegovu mišljenju, stoji iza te ostavke, zanimalo nas je.

POVEZANI ČLANCI:

- Ne znam. Iskreno, ona nama nije dala nijedan valjani razlog zašto bi izašla iz stranke. Nije se udostojila nazvati ni mene kao predsjednika stranke i reći mi - izlazim zbog toga i toga. Apsolutno nikome nije dala nijedan razlog za taj svoj potez. A medijski se namjerno javno prepucava i radi štetu stranci. Zašto to radi, zaista ne znam. Mislim da je ona još prije predsjedništva stranke već bila u kontaktu s ljudima iz HDZ-a. I očito je odlučila njima dati potporu u stvaranju parlamentarne većine. A je li to tako ili nije, pokazat će se u idućih nekoliko dana - kazao je Pavliček.

No kako Vučemilović uporno ponavlja da je ona ostavku dala samo na stranačke dužnosti, a on govori da je izašla iz stranke, zamolili smo Pavličeka da pojasni je li Vučemilović još uvijek članica Hrvatskih suverenista.

- Ona nikome u stranci nije objasnila zašto je dala ostavku. Da je imala i da ima časne namjere, nazvala bi me i rekla - ostavku dajem zbog toga i toga. Očito ovo radi s nekim nečasnim namjerama, zato što ima neke dogovore za koje mi ne znamo, a koje će vrlo brzo isplivati u javnost prilikom stvaranja parlamentarne većine - reče Pavliček.

Hoće li se predsjedništvo stranke sastati zbog te njene ostavke i hoće li biti potegnuto pitanje izbacivanja Vesne Vučemilović iz Suverenista, pitali smo za kraj.

- Ona je stranci napravila već toliko štete zbog svojim nepotrebnih medijskih istupa da mi sad nećemo reagirati. Nema za tim potrebe. Mi ćemo sačekati trenutak sazivanja Sabora i čim ona digne ruku za Gordana Jandrokovića kao predsjednika Sabora, istog trenutka, prema statutu stranke, ona više neće biti članica Suverenista. Ili ako se još i prije obznani da će ona biti dio parlamentarne većine predvođene HDZ-om, SDSS-om i ostalim manjincima, ona više neće biti članica naše stranke - ustvrdio je Pavliček.