Slavonski Brod protiv Croduxa: Neovisna analiza pokazuje veliku koncentraciju ulja

Rezultati neovisne analize tla, koju je Grad Slavonski Brod zatražio od laboratorija iz Rijeke, dokazali su prisutnost vrlo velikih koncentracija mineralnih ulja i BTEX-a u uzorku tla uzetog s mjesta ekološkog incidenta, stoji u priopćenju koje je slavonskobrodska gradska uprava poslala medijima nakon današnje konferencije za novinare tvrtke Croduxa.

"Prema njihovim tvrdnjama (Crodux), nema teorije da je benzin kriv za onečišćenje vode u Slavonskom Brodu jer u analizi nije pronađen ni u tragovima, a istodobno Grad Slavonski Brod raspolaže jasnim dokazima da su te tvrdnje netočne", stoji u priopćenju.

Za Grad Slavonski Brod sporna je i tvrdnja Croduxa kako je završena sanacija produktovoda. S tim u vezi gradska uprava priložila su odluku Hrvatskih voda od 5. travnja kojom se ne dopušta nastavak radova na produktovodu zbog visokog vodostaja Save.

Iz Grada pitaju kako su, unatoč visokoj razini rijeke, pripremni radovi uopće mogli početi s obzirom na to da je u to vrijeme vodostaj Save bio još viši. Među spornim pitanjima za Slavonski Brod je i količina od 59.000 litara naftnih derivata koji su odvezeni tijekom sanacije mjesta ekološkog incidenta. Iz Grada se pozivaju na prijašnje tvrdnje Croduxa da je produktovod prazan, uz to kažu da još "nema ni odgovora na pitanje je li zatražena prethodna suglasnost za radove na ispitivanju i sanaciji produktovoda te jesu li i koje dozvole izdane za te radove". Ponavljaju i kako nema odgovora na pitanje kako se mogao dogoditi nagli pad koncentracije ugljikovodika u vodi za piće.

Dio rješenja slavonskobrodska gradska uprava vidi u ispitivanju produktovoda u cijeloj dužini, što, po njihovim tvrdnjama, nije učinjeno.

Ekološki incident na naftnom produktovodu dogodio se 28. ožujka tijekom tlačne probe dušikom. Dva dana poslije u uzorcima vode uzetim s vodocrpilišta u Slavonskome Brodu utvrđene su visoke koncentracije ugljikovodika te je Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije vodu proglasio neispravnom za piće. Nakon toga pokrenuta je procedura aktivacije Stožera civilne zaštite Grada Slavonskoga Broda i Brodsko-posavske županije.

Slavonskobrodsko vodocrpilište vodom opskrbljuje oko 90.000 stanovnika Slavonskoga Broda i šest susjednih općina. Stanovnici tog područja do 9. travnja pitkom su se vodom opskrbljivali iz cisterni i spremnika koje su osigurali stožeri civilne zaštite.