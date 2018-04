Komletinci još ne piju vodu iz pipe: 'U kojoj mi to državi živimo, a u kojoj žive Brođani?'

Komletinčani, pratite li emisiju ‘Otvoreno’? Kaže jedna gospođa s malim djetetom u naručju: ‘Zabrinuta sam za svoje dijete jer tri dana pijemo zagađenu vodu!’ Gospođa je s pravom zabrinuta, ali odmah se nameće usporedba s nama! Mi smo godinama pili zdravstveno neispravnu vodu i tko je zbog toga odgovarao? Nitko! Bijedni smo i jadni!”, komentar je na Facebooku sa stranice Komletinci objavljen nedugo nakon ekološkog incidenta u Slavonskom Brodu, nakon kojeg se sva sila politike i medija sjatila u Slavoniju pa je Brod u konačnici ekspresno spojen na Regionalni vodovod u Sikirevcima, što bi trebalo značiti i trajno rješenje opskrbe pitkom vodom za šire gradsko područje, odnosno stotinjak tisuća ljudi.

Zaboravljeno selo i problem

“Hrvatske vode planiraju do kraja 2017. godine sagraditi spojne cjevovode radi priključivanja vodoopskrbnog sustava Otoka i Komletinaca na Regionalni vodovod, s čime će se u konačnici riješiti problem vodoopskrbe”, obavijest je iz lanjskog srpnja koju su “poštovanim građankama i građanima Komletinaca” uputili predsjednik vijeća Mjesnog odbora Marijan Novoslac, predsjednik Gradskog vijeća Milenko Drljepan i gradonačelnik Otoka Josip Šarić.

Zbilo se to obećanje nekoliko mjeseci nakon što je otkriveno da su Komletinčani, žitelji malog sela koje administrativno pripada Otoku, gradu smještenom na podjednakoj udaljenosti od Vinkovaca, Vukovara i Županje – dvadeset i kusur godina pili vodu prepunu arsena.

Razotkrilo se to prije nešto više od 365 dana, o čemu je oko 500 mještana iskaz dalo policiji, koja je pak ta saznanja proslijedila tužiteljstvu. Otad Komletičani još čekaju hoće li, i u koga, tužiteljstvo uprijeti prstom jer netko je valjda odgovoran što im je Vinkovački vodovod tolike godine isporučivao i naplaćivao zdravstveno neispravnu vodu, ne smatrajući potrebnim da ih upozori da u njihovoj vodi ima oko 150 mikrograma arsena po litri, a da ga zakonski, otkako smo u EU, smije biti 10, osim ako Ministarstvo zdravstva ne dopusti da ta količina bude 50. Čekaju Komletinčani taj odgovor, baš kao i obećani spoj na Regionalni vodovod.

– U kojoj mi to državi živimo, a u kojoj žive Brođani? Zavidim im na slozi i gradonačelniku koji je stao na njihovu stranu, za razliku od našega gradonačelnika koji se u našem slučaju priklonio Vinkovačkom vodovodu u čijem je Nadzornom odobru bio. Jasno mi je da je bitnije riješiti Brod nego ova naša sela u kojima je mnogo manje ljudi. Više se o spoju na Sikirevce i ne govori – rezignirano kaže Komletinčanin Mirko Matijašević, koji je još prije četiri-pet godina na internetu objavio da u vodi u njegovu selu ima nekoliko puta više arsena no što je to dopušteno, ali je, kaže, bio ismijan.

Tužilo je 90 Komletinčana

Komletinci su lanjske jeseni spojeni na otočko crpilište, a cisterna kojom su se do tada opskrbljivali pitkom vodom prije mjesec i pol premještena je ispred DVD-a u obližnju Privlaku jer ni ondje zbog prevelike količine arsena voda nije za piće. Privlačani koje smo zatekli kraj cisterne o problemu zdravstveno neispravne vode nisu htjeli razgovarati, a općinski načelnik Darko Galić u 14.40 sati u petak bio je zauzet poslom izvan ureda. Iako sada imaju zdravstveno ispravnu vodu, Matijaševići je koriste samo za kuhanje i pranje.

– Ne vjerujem u tu vodu – objašnjava Mirko. Ne pije je ni obitelj Mirjam Stažić-Bešlić u čijem je domu aparat za vodu. Mirjam je lani išla na testiranje i utvrđeno je da je u njezinu tijelu tri puta više arsena no što je to normalno, a količina tog polumetala bila je povišena i u organizmu njezine dvogodišnje kćeri:

– Rekli su mi neki ljudi iz sela da ne mogu dokazati da je to od vode iz Komletinaca jer sam se tu udala i doselila prije šest godina. Ali moja kći sve vrijeme živi ovdje – govori Mirjam. Ona i Matijašević na popisu su mještana koji su zbog arsena u vodi tužili Vinkovački vodovod, tražeći povrat petogodišnjih uplata.

Za ranije razdoblje to ne mogu učiniti jer je nastupila zastara, tumači Goran Baliban iz Komletinaca, “čuvar” dokumentacije o krivnji vodovoda. Komletinčani su podnijeli grupne tužbe pa je u jednoj obuhvaćeno petnaestak mještana, a dosad je vodovod tužilo njih 90. No već na prvim parnicama suci u Vinkovcima su kolektivne tužbe razdvojili na pojedinačne. Baliban smatra da će time samo gomilati troškovi suđenja i gubiti vrijeme, što se moglo izbjeći.