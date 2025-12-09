Naši Portali
PRVA ZELENA LUKA

Slavonski Brod dobiva prvi hrvatski ekološki terminal za opasne terete

09.12.2025.
u 10:03

EU s 85 posto novca sufinancira projekt vrijedan 23 milijuna eura koji Brod pretvara u vodeću zelenu riječnu luku u regiji

Slavonski Brod postat će prva riječna luka u Hrvatskoj u kojoj će se moći prekrcavati i na ekološki način zbrinjavati opasan teret. Projekt koji s 85 posto sredstava sufinancira EU to je značajniji jer je Slavonski Brod prva međunarodna ulazna riječna luka Europske unije. Ukupna investicija, kada terminal za opasne terete bude izgrađen, bit će vrijedna 23 milijuna eura bez PDV-a.

U terminalu će na ekološki način zbrinjavati, skladištiti i prekrcavati gorivo za brodove. Plovila će opskrbljivati klasičnim gorivom te raznim alternativnim vrstama goriva koje ta ista plovila koriste za svoj vlastiti pogon. Njima će biti na raspolaganju dizel, biodizel, ukapljeni prirodni plin, bioplin, vodik i električna energija. Terminal će moći opskrbljivati sve vrste teretnih i putničkih plovila koja plove rijekom Savom. Uz opskrbu brodova gorivom, terminal će služiti i za prikupljanje otpada i zauljenih voda s brodova.

Na završnoj konferenciji projekta izrade studije i projektne dokumentacije, Duška Kunštek, ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kazala je kako procedure i sadržaj projekta nisu nimalo jednostavni. On obuhvaća zahtjevne građevinske konstrukcije, otvaranje potencijala energetskim sustavima, skladištenje, opskrbu, uvođenje alternativnih goriva i otvaranja luke prema zelenim infrastrukturama. Prema njezinim riječima, razina usluge podignut će se na višu razinu, osobito uzme li se u obzir velik kapacitet luke te činjenica da je u zadnjih desetak godina u njezinu infrastrukturu uloženo oko 40 milijuna eura, a tu su i ove nove investicije.

– Osim vertikalne obale, skladišnog i drugih prostora koji su u funkciji schengenske zone, luku otvaramo i za ostvarivanje energetskih resursa i ulazimo u kategoriju zelenih luka. To je sad jedna sasvim nova razina usluge i ponude, skladištenja, pretovara, prekrcaja i carinskih procedura. Nakon deset godina ulaganja i intenzivnog razvoja, doveli smo brodsku luku na razinu koju nema nijedna druga luka na unutarnjim vodama u regiji. To je ogroman uspjeh. Luka Slavonski Brod bit će jedna od vodećih – istaknula je Kunštek.

Marijan Jurić, ravnatelj Lučke uprave u Slavonskom Brodu, kazao je kako je cilj ovog projekta zaštititi Savu. Dodao je kako se u luci suočavaju s velikim problemima zbog dugotrajnog čekanja da se plovnost rijeke produlji na veći dio godine.

– Plovnost Save uskoro će biti riješena i brodovi s Crnog mora i Podunavlja krenut će prema Slavonskom Brodu, što će dati dodatni zamah razvoju i razvojnom potencijalu luke. Za to postoji velik interes i kod nas, u Đuri Đakoviću, ali i u Mađarskoj i Bosni, koji bi također htjeli ovdje pretovarati, osobito specijalne terete. Naš koncesionar u prvih devet mjeseci povećao je pretovar robe za 20 posto i to nas čini izuzetno ponosnima, jer svima pokazujemo da možemo raditi i da smo prepoznati kao međunarodna luka – rekao je Jurić.

Ključne riječi
goriva ekološki riječna luka Slavonski Brod

Kupnja