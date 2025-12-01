Naši Portali
ULAGANJE U OTPORNOST

Projekt vrijedan 1,68 milijardi eura štiti ranjiva kućanstva i mikropoduzeća

Slavonski Brod: Ministrica Marija Vučković na predstavljanju Socijalnog plana za klimatsku politiku
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
1/12
Autor
Vedran Balen
01.12.2025.
u 15:19

Ministrica Marija Vučković u Slavonskom Brodu predstavila socijalni klimatski plan koji ublažava učinke zelene tranzicije

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u Slavonskom je Brodu predstavila mjere i ulaganja u sklopu 1,68 milijardi eura vrijednog Socijalnog plana za klimatsku politiku – najvećeg instrumenta financiranja usmjerenog na ublažavanje socioekonomskih učinaka zelene tranzicije na ranjiva kućanstva i mikro-poduzeća. Riječ je o paketu koji bi trebao pratiti uvođenje novog europskog sustava trgovanja emisijama ETS-2, čiji se troškovi, bez zaštitnih mjera, mogu preliti na građane. Vučković je istaknula da se postojeći sustav ETS-1, koji već 20 godina obuhvaća industriju te dio prometa, pokazao iznimno učinkovit. – Procjenjuje se da su obuhvaćeni sektori od 2005. do 2023. smanjili emisije za 47 posto. To je dokaz da tržišni mehanizmi mogu dati rezultate – rekla je ministrica.

Naglasila je da će Hrvatska sredstva za novi socijalni plan financirati prihodima od prodaje emisijskih jedinica CO2. No upozorila je kako će ETS-2 prvi put opteretiti trgovce fosilnim gorivima, što bi se moglo odraziti na troškove grijanja i mobilnosti. – Da do prelijevanja tereta na građane ne bi došlo, želimo ojačati otpornost kućanstava i poduzeća te na vrijeme pružiti podršku najranjivijima. Europa i Hrvatska snažno ovise o uvozu fosilnih goriva iz trećih zemalja, što nas čini izloženima cjenovnim šokovima. Uz to, rezerve nisu neiscrpne. Zato energiju sve više moramo proizvoditi iz domaćih izvora – sunca, vjetra, geotermalnih izvora i vode – poručila je Vučković. Dodala je da ovaj program, uz dekarbonizacijsku komponentu, prvi put sustavno uključuje socijalnu dimenziju tranzicije te pruža ciljanu pomoć onima koji bi bez intervencije mogli biti izloženi rastu energetskog siromaštva.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek naglasio je da će se dio paketa usmjeriti i na jačanje prometnih rješenja, posebno željezničke infrastrukture u ruralnim područjima. – Neki regionalni projekti dosad nisu imali odgovarajuće izvore financiranja. U okviru ovog plana uspjeli smo ih postaviti kao prioritete i vjerujem da ćemo priču privesti kraju u zadanim rokovima. Uvjeren sam i da će Europska komisija odobriti naš socijalni paket – rekao je Tušek. Prema procjenama Ministarstva, provedba mjera mogla bi početi već iduće godine, čime bi se stvorila zaštitna mreža za građane u razdoblju najdinamičnijih promjena u energetskom sustavu.

Slavonski Brod: Ministrica Marija Vučković na predstavljanju Socijalnog plana za klimatsku politiku
1/24
Ključne riječi
CO2 Marija Vučković Slavonski Brod

