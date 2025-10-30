Naši Portali
DVIJE RAZLIČITE SLIKE

Slavoniju napustilo 100 tisuća ljudi, a potomci iseljenika se vraćaju u Hrvatsku

Istraživanja pokazuju da interes za povratak iskazuju uglavnom mlađe osobe

Prema službenim podacima, Slavoniju je u posljednjih deset godina napustilo gotovo 100 tisuća stanovnika. U mnogim školama Vukovarsko-srijemske županije, osobito u županjskoj Posavini, broj učenika se prepolovio. Nekada je jedan razred imao preko 30 učenika, a danas je u cijeloj školi njih 50-ak. Reporteri Nove TV obišli su sela poput Račinovaca, Babine Grede, Gunje i Gundinaca, gdje su ih dočekale puste ulice, prazna dječja igrališta i kuće u kojima nitko više ne živi. Učitelji s kojima su razgovarali svjedoče kako su generacije njihovih učenika sada rasute po Njemačkoj, Irskoj i Austriji.  Ipak, postoji i druga priča koja prikazuje potpuno suprotnu sliku – mlade potomke hrvatskih iseljenika koji su se odlučili vratiti u domovinu svojih predaka.

Reporterka Provjerenog Maja Medaković razgovarala je s Luciom iz Argentine (podrijetlom iz Kastva), Andreom iz Bolivije s bračkim korijenima i Joshuom, odnosno Joškom, iz Meksika, koji s ponosom za sebe kaže da je Hrvat. Istraživanja pokazuju da interes za povratak iskazuju uglavnom mlađe osobe, a Hrvatsku prepoznaju kao sigurno i poželjno mjesto za život, rad i odgoj djece.
