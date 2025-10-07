Naši Portali
Jozo Pavković
Autor
Jozo Pavković

Dokad će u ratu obranjeni hrvatski teritorij u miru naseljavati stanovnici Dalekog istoka

07.10.2025. u 08:51

Doduše, izbjegli Hrvati iz BiH prvenstveno su se odlučili za Hrvatsku, dok su Srbi i Bošnjaci, koji su u desetljećima nakon rata "curili" iz BiH, odabrali Njemačku, Sloveniju, Austriju i druge bogatije članice EU.

Demografski pad problem je s kojim se suočavaju Hrvatska, Bosna i Hercegovina, ali i mnoge druge zemlje. Hrvatska je "tradicionalno" zemlja iseljeništva. Tijekom povijesti bilo je nekoliko valova iseljavanja, prvenstveno zbog ekonomskih ili političkih razloga. Posljednje velike migracije stanovništva donio je Domovinski rat, a potom i ekonomsko kretanje prema bogatijim članicama Europske unije. Slavonija, Lika, dalmatinski otoci... ostali su bez stanovništva i radne snage. Tu su prazninu djelomice popunili izbjegli Hrvati iz BiH, a u posljednje je vrijeme sve više državljana azijskih zemalja.

Ključne riječi
migracije strani radnici iseljavanje demografski pad

Avatar kozorog
kozorog
09:03 07.10.2025.

taj ratom obranjeni teritorij su uglavnom naseljavali srbi, lika, dalmatinsko zaleđe, pa nema ni govora o nekom problemu, kad tamo hrvata nije ni bilo nešto. tu se naselilo nešto hrvata iz bih, i to je to, jednokratna promjena, i sad dolazi do opadanja broja stanovnika. normalno, ne živi se danas od uzgoja stoke i prodaje jaja i teladi ko nekad. mladima je sve što trebaju daleko, i odlaze. zar ih treba kriviti što ne žele pasti krave, ovce, uzgajati svinje, crnčiti u šumi sa motornom pilom, već djeci sebi pružiti malo moderniji život? tko voli nek izvoli, kuće su tamo jeftine, i nek uživa u miru i tišini. ali nek ne očekuje ljekarnu na svakom ćošku niti hitnu za par minuta kao mu ustreba.

