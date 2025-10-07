Dokad će u ratu obranjeni hrvatski teritorij u miru naseljavati stanovnici Dalekog istoka

ZVONIMIR DESPOT

Za kršćane najnasilnije mjesto na svijetu je – Nigerija

Kako god, mnoštvo ljudi i organizacija i medija troše se na propalestinske prosvjede, mnogi resursi, mnogo političkog lobiranja, diplomatskog, i sve je to u redu, i bilo bi u redu, da u svijetu ne postoje još neka druga žarišta, slična, a možda i mnogo gora, koja uopće nisu u fokusu svjetske javnosti, za koja se gotovo uopće ne čuje.