FOTO Pogledajte nestvarne prizore iz Gaze: Stanovnici se u kolonama vraćaju u devastirani grad i razorene kuće
Izraelski vojnici počeli su se u petak povlačiti iz nekih dijelova Gaze prema dogovorenom primirju s Hamasom, a neki su se stanovnici vratili u razorene četvrti u nadi da će neprijateljstva biti potpuno obustavljena nakon dvije godine ratovanja.
U kampu Nuseirat u središtu enklave, neki izraelski vojnici su napustili svoje položaje i krenuli istočno prema izraelskoj granici, ali drugi vojnici su ostali u području nakon što se u ranim jutarnjim satima u petak čula pucnjava.
Izraelske snage povukle su se s ceste uz mediteransku obalu kod grada Gaze, gdje su se okupile stotine ljudi nadajući se povratku u glavno urbano središte enklave koje je već mjesec dana meta izraelskih napada.
"Hvala Bogu da moja kuća još uvijek stoji", rekao je 40-godišnji Ismail Zayda u gradu Gazi. "Ali mjesto je uništeno, kuće mojih susjeda su uništene, čitavi kvartovi su nestali. Je li gotovo? Rekli su da jest. Zašto nitko ne izlazi i ne kaže nam je li došlo do prekida vatre i možemo li prestati strahovati?, pita se Zayda.
Još nije objavljen popis palestinskih zatvorenika koji će biti pušteni u zamjenu za izraelske taoce. Hamas traži oslobađanje nekih od najistaknutijih palestinskih osuđenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima, kao i stotine ljudi pritvorenih tijekom izraelske kampanje u Gazi.
Nisu još dogovoreni svi dijelovi Trumpovog plana s 20 točaka. To se odnosi i na način upravljanja uništenim Pojasom Gaze nakon završetka borbi, kao i na konačnu sudbinu Hamasa koji je do sada odbijao razoružati se.