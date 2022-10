Skupio 24 kaznena boda, ostao bez vozačke i pijan izazvao nesreću. Sutkinja ga pustila...

Nakon što je ostao bez vozačke jer je u dvije godine skupio čak 24 kaznena boda, 25-godišnjak iz Varaždinske županije sjeo je u automobil i pijan izazvao nesreću u nedjelju oko 15.30 sati u Črncu Biškupečkom. Upravljao je osobnim vozilom pod utjecajem od 2,31 promila alkohola u krvi i zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad upravljačem i sletio s ceste, udarivši u žičanu dvorišnu ogradu.

Vlasniku oštećene ograde nije ostavio svoje podatke, već je napustio mjesto događaja. Naknadno je pronađen, uhićen i doveden u Policijsku postaju. Uz optužni prijedlog doveden je sutkinji prekršajnog odjela Općinskog suda u Varaždinu, s prijedlogom određivanja zadržavanja u trajanju do 15 dana, no nakon saslušanja sutkinja ga je pustila na slobodu, priopćila je Policijska uprava varaždinska. Za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne do 49.000 kuna i kazna zatvora u trajanju do 120 dana.