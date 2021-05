Škoro: Skrivate prihode kojima ste financirani, Tomašević: To su toliko smiješne optužbe

Prvi krug lokalnih izbora u u Zagrebu donio je premoćnu pobjedu Tomislava Tomaševića (Možemo!) s 45,15 posto glasova. S njim je u krug ušao i kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji je ostvario 12,16 posto glasova. Večeras su se ova dva kandidata sučelila na RTL-u Danas, jednoj od niza žustrih sučeljavanja koja su se odvila u posljednjih nekoliko dana.

Škoro na pitanje o broju vrtića čiji je osnivač Grad Zagreb nije znao odgovoriti, a nije bio ni siguran kada ga se pitalo o broju vrtićke djece.

- Ne znam, Ja se ne kandidiram za... Ako je ovo kviz, onda sam došao u krivu emisiju. Koliko god da ih ima, ići će besplatno u vrtić, kazao je Škoro, dok je Tomašević na isto pitanje približno točno odgovorio - 30-ak tisuća djece.

Kada ih se pitalo o smanjenju prireza, Škoro je kazao kako Grad smanjenje s 18 na 15 posto ne bi koštalo ništa.

- Ta stavka se može smanjiti sukcesivno kroz neke tri godine ili do kraja mandata. To bi bilo na razini 110 milijuna kuna. Grad Zagreb ima jedan vrlo izdašan i veliki proračun. A mi tu pričamo stvari koje su apsolutno nebitne i koje građane ne zanimaju, kazao je.

- Mi mislimo da bi sada bilo neodgovorno obećati smanjenje prireza kad ne znamo koliko je stvarno stanje duga i još nemamo izvršenje proračuna za prošlu godinu. Po meni, kad netko obeća smanjenje prireza, mislim da bi morao znati koliki se prihodi očekuju od prireza u ovoj godini u proračunu, odgovorio je Tomašević te upitao Škoru zna li koliko se u ukupnom proračunu očekuje od prireza.

- To nije bitno. Ono što je bitno za reći u toj priči je da prvi puta grad Zagreb i Zagrepčani mogu nakon dugo godina birati između dvije političke opcije. I to je prava istina. Između ljevice i desnice, kazao je te optužio Tomaševića za skrivanje činjenica.

- Ja znam da vi nemate pojma o gradskim temama, ali zato postoji ova večernja škola koja ide iz dana u dan i voe debate gdje ćete nešto naučiti. Što se tiče skrivanja, ono što vi skrivate jesu vaši donatori. Objavili ste ponovno privremeno izvješće o financiranju kampanje u kojem imate nula kuna donacija i nula donatora. To je nemoguće, odgovorio je Tomašević, na što mu je Škoro kazao da je moguće.

- Prije svega, nije lijepo da docirate i to vam je moj savjet da ne radite, ali druga stvar je, kad je u pitanju razotkrivanje i skrivanje, vi morate ljudima kazati da uz vas stoji čovjek, gospodin Vili Matula koji je recimo trgovao sa gradskim stanovima, on je dobio gradski stan '96. godine kad je kupio za pet tisuća eura pa ga je nakon par godina prodao za 300 tisuća eura. Ograđujete li se od takvog čovjeka ili ne?, upitao je Škoro Tomaševića te nadodao:

- Dakle, bitna stvar u cijeloj priči, stvar koju najviše skrivate su prihodi kojima ste vi financirali i sebe i svoje udruge, institute, zaklade, kako ste to sve skupa zvali, uključujući i ovu kampanju, a tu se radi o desecima milijuna kuna. Na to pitanje trebate odgovoriti, kazao je.

- To su toliko smiješne optužbe gdje su skupljeni prihodi od različitih udruga, zbrojeni su ti prihodi. To je otprilike kao da ja kažem vama da je Ana Lederer vodila osam godina HNK i onda sad uzmemo godišnje prihode od HNK iz državnog i gradskog proračuna od 100 milijuna kuna godišnje i kažemo: ukupno to je 800 milijuna kuna. Evo, to vam je razina vaših današnjih optužbi, odgovorio je Tomašević.

Na pitanje o mjeri roditelja-odgajatelja, Tomašević je najavio da će zaustaviti prijavu novih korisnika dok se ne obavi evaluacija svih demografskih učinaka.

- O demografiji u programu koji je s vaše lijeve strane nema apsolutno ništa. Nema o braniteljima apsolutno ništa, o hrvatskim, zagrebačkim poduzetnicima i obrtnicima ima točno 277 riječi, prebrojao. Kada je u pitanu mjera roditelj-odgajatelj, ti ljudi nemaju trajno rješenje, oni imaju samo zaključak. Dakle, ako ćete zaustaviti tu mjeru, recite na koje vrijeme, ne samo dok mi nešto ne utvrdimo. Dakle, svi oni koji dobiju treće dijete, ne mogu računati na te novce, a ovi koji to imaju, mogu isključivo samo do kraja ove godine jer imaju zaključak, nemaju rješenje, kazao je Škoro.

- Stečena prava ionako se ne mogu lako mijenjati tako da iz te perspektive...ponavljam, hoćemo vrednovati učinke i ako mogu odgovoriti što se tiče obrtnika. Ja sam danas imao sastanak s Hrvatskom obrtničkom komorom i Gradskim udruženjem obrtnika u Zagrebu i govorili smo upravo o problemu na koji način pomoći obrtnicima u Zagrebu: Od poslovnih prostora, od usluga koje pružaju Plavi ured i Zicer prema obrtnicima, s druge strane i poticaja koje dobivaju tako da nemojte imputirati nešto što ne stoji, kazao je Tomašević.

