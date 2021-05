Tko je najmlađa načelnica u Hrvatskoj koja je 'pomela' HDZ-ovu kandidatkinju

Najmlađa osoba koja je izabrana za načelnicu na lokalnim izborima 22-godišnja je studentica politologije Lara Samošćanec iz Općine Đelekovac te je sa svojih 451 glasova daleko prestigla HDZ-ovu kandidatkinju Šteficu Sirutku koja je dobila 150 glasova.

- Tim mladih ljudi je preuzeo odgovornost, a pozvali su mene zato što su smatrali da se netko ovome poslu mora posvetiti u potpunosti. Oni su svi malo stariji od mene, svi imaju neke poslove, a ja sam im se, kao studentica politologije učinila dobrim kandidatom. To se pokazalo uspješnom formulom, kazala je nova načelnica za svoju nezavisnu listu u HRT-ovoj emisiji Studio 4.

Od ukupno devet općinskih vijećnika, ova nezavisna lista dobila je sedam mjesta. Kako govori, radi se o mladim i obrazovanim ljudima koji će to moći iskoristiti u različitim područjima. Prva etapa su im EU fondovi.

- Mislim da treba krenuti s iskorištavanjem europskih fondova. Vidimo to i na primjeru okolnih općina, gdje su mladi ljudi načelnici. U Đelekovcu imamo potencijala, imamo dobru prometnu povezanost, na 10 kilometara smo od Koprivnice, a ne događa se mnogo toga što bi se trebalo događati. Mladi nam odlaze, to moramo spriječiti, govori no smatra da je velik problem visoka stopa BDP-a.

- To je donekle jedan paradoks, jer vodimo se kao relativno razvijena općina. S obzirom na to da imamo puno zaposlenih nemamo mnogo korisnika socijane pomoći. Mladi odlaze, ali i dalje imamo poprilično velik broj mladih i obrazovanih ljudi, što je za svaku pohvalu, ali je i otežavajuća okolnost jer ne možemo dobiti neke potpore koje možda druge općine dobivaju, a i proračun nam je jako mali u odnosu na druge i zapravo se financira za redovne aktivnosti, kazala je za proračun Đelekovca od 4 milijuna kuna.

Sebe smatra 'centrom', no govori kako politička orijentacija nije bitna, već projekti koji se rade na dobrobit zajednice.

- Na izbore je izašlo mnogo mladih, a i puno starijih ljudi koji dosad nisu izlazili na izbore rekli su mi da su upravo zbog mladih ljudi na našoj listi ovaj put izašli na izbore jer vjeruju u nas i da se nešto može promijeniti, kaže te se nada promjenama koje je njena lista obećala.

