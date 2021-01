Škoro o odlasku Vidović Krišto iz stranke: 'Žao mi je što je odlučila biti žetončić'

Saborski zastupnici Milan Vrkljan i Karolina Vidović Krišto danas su napustili Klub zastupnika Domovinskog pokreta. O tome je u Dnevniku N1 govorio čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.

Kazao je kako ga je ovaj potez njegovih kolega iznenadio i rastužio.

"Zadnjih dana smo na terenu, pokušavamo pomoći građanima u potresom pogođenom području. Danas smo imali sastanak kluba DP-a na temu toga što smo zadnjih dana učinili. Milan Vrkljan i Karolina Vidović Krišto nisu bili s nama na terenu zadnjih dana. Na zahtjev članova Kluba druga je točka bila analiza rada Kluba, a članovi su tajnim glasanjem izglasali nepovjerenje Vrkljanu i tražili da se izglasa novi predsjednik Kluba. On je od 12 glasova dobio samo jedan. Potom se zahvalio i izišao.

Dvije minute kasnije već je imao spremnu objavu koja je iznenadila i nas i javnost. Odlučio je izaći pod krinkom ne znam čega, a mislim da je to jedan velik ego i sujeta. Žao nam je zbog toga i nismo svjesni zašto se to dogodilo, jer smo Karolini Vidović Krišto nudili mjesto potpredsjednice sabora. Ona je bila potpredsjednica odbora u ime DP-a, on predsjednik Kluba… No te njihove skrivene agende ćemo saznati u razdoblju koje dolazi", rekao je Miroslav Škoro.

Istaknuo je kako su na izborima oni osvojili 16 mandata, od čega četiri mandata pripadaju Suverenistima.

"Vidjet ćemo što će sada biti. Već sam bio saborski zastupnik i kada sam odlazio nakon 8 mjeseci, vratio sam mandat HDZ-u. Bilo bi normalno, prihvatljivo, da i oni vrate, no kako su sve postavili, čini se da neće. Vrkljan je na izborima osvojio 151 glas.

Oni su tu očito da bi spriječili ono što DP želi ostvariti, a to je sprječavanje duopola HDZ-a i SDP-a. No sve što ide u smislu razbijanja našeg bloka ide na ruku HDZ-u i SDP-u. Inzistirat ćemo na tome, to je naš program. Ne znam zašto su oni to uradili. Naše je pravo, ako budemo u poziciji kod novog preslagivanja, da tražimo da u tim odborima djeluju ljudi koji imaju legitimitet. No prema Izbornom zakonu, zastupnik mandatom može trgovati.

Žao mi je što su očito njih dvoje ljudi koji su odlučili trgovati mandatima, biti žetončići. To je njihovo pravo, ali se kosi s onim što oni objavljuju. Oni se prikazuju kao borci za demokraciju, prava, borci protiv duboke države, a ovim su se potezom priklonili toj dubokoj državi", rekao je Škoro.